https://ria.ru/20211213/omikron-1763473597.html

Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19

Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19

Появление штамма "омикрон" COVID-19, по предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, но его влияние и распространение в мире еще... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:42

2021-12-13T14:42

2021-12-13T14:51

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Появление штамма "омикрон" COVID-19, по предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, но его влияние и распространение в мире еще предстоит до конца проанализировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И второй момент, который, предварительно, может усугублять ситуацию, но мы его пока до конца оценить не можем, это появление и распространение в мире <...> нового штамма коронавируса, "омикрона"-штамма", - сказала она, выступая в Госдуме.По словам вице-премьера, есть косвенные свидетельства о высокой контагиозности штамма "омикрон", но течение заболевания пока до конца оценить нельзя. Вероятность завоза штамма на территорию РФ очень велика, как и вероятность последующего распространения, добавила Голикова.

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