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Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19
Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19
Появление штамма "омикрон" COVID-19, по предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, но его влияние и распространение в мире еще... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:42
2021-12-13T14:42
2021-12-13T14:51
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Появление штамма "омикрон" COVID-19, по предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, но его влияние и распространение в мире еще предстоит до конца проанализировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И второй момент, который, предварительно, может усугублять ситуацию, но мы его пока до конца оценить не можем, это появление и распространение в мире <...> нового штамма коронавируса, "омикрона"-штамма", - сказала она, выступая в Госдуме.По словам вице-премьера, есть косвенные свидетельства о высокой контагиозности штамма "омикрон", но течение заболевания пока до конца оценить нельзя. Вероятность завоза штамма на территорию РФ очень велика, как и вероятность последующего распространения, добавила Голикова.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:42 13.12.2021 (обновлено: 14:51 13.12.2021)
Голикова предположила, что омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19
Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм может усугубить эпидемиологическую ситуацию