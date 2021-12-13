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В Минздраве рассказали о состоянии зараженных омикрон-штаммом
В Минздраве рассказали о состоянии зараженных омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.12.2021
В Минздраве рассказали о состоянии зараженных омикрон-штаммом
Состояние всех пациентов с "омикроном" в России удовлетворительное, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:12
2021-12-13T13:12
2021-12-13T14:35
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Состояние всех пациентов с "омикроном" в России удовлетворительное, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм выявили еще у 16 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики. До этого было известно о двух случаях заражения.Как рассказывал РИА Новости директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, носители ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший "альфу", но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529.
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россия, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:12 13.12.2021 (обновлено: 14:35 13.12.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии зараженных омикрон-штаммом
Глава Минздрава Мурашко: все заразившиеся омикрон-штаммом в удовлетворительном состоянии