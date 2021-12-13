https://ria.ru/20211213/neprodvizhenie-1763542358.html
Путин заявил, что Москва представит проекты документов о непродвижении НАТО
Путин заявил, что Москва представит проекты документов о непродвижении НАТО - РИА Новости, 13.12.2021
Путин заявил, что Москва представит проекты документов о непродвижении НАТО
Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что РФ представит проекты документов по договоренностям о непродвижении... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:23
2021-12-13T19:23
2021-12-13T19:48
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борис джонсон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что РФ представит проекты документов по договоренностям о непродвижении НАТО и неразмещении на Украине угрожающих РФ вооружений, сообщили в пресс-службе Кремля.Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений."Российская сторона представит проекты соответствующих документов", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, владимир путин, нато, борис джонсон, россия
19:23 13.12.2021 (обновлено: 19:48 13.12.2021)
Путин заявил, что Москва представит проекты документов о непродвижении НАТО
Президент Путин заявил, что Москва представит проекты документов о непродвижении НАТО