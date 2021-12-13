https://ria.ru/20211213/nato-1763543594.html

Путин заявил о военном "освоении" Украины странами НАТО

Путин заявил о военном "освоении" Украины странами НАТО - РИА Новости, 13.12.2021

Путин заявил о военном "освоении" Украины странами НАТО

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное "освоение" территории... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:29

2021-12-13T19:29

2021-12-13T19:29

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владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211213/diskriminatsiya-1763541838.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, борис джонсон, россия