19:21 13.12.2021 (обновлено: 23:14 13.12.2021)
Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток
Путин призвал Джонсона начать переговоры по недопущению расширения НАТО на восток
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток.
"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Москва представит проекты соответствующих документов.
Кроме того, Путин обратил внимание, что страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что "создает прямую угрозу безопасности России".
Лидеры договорились продолжить обсуждение этих вопросов по различным каналам.
Путин не раз затрагивал тему расширения альянса на восток. Так, во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом он заявил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такое развитие событий.