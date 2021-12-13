Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/nato-1763542011.html
Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток
Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток - РИА Новости, 13.12.2021
Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток
Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:21
2021-12-13T23:14
в мире
украина
владимир путин
нато
борис джонсон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток."Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Москва представит проекты соответствующих документов.Кроме того, Путин обратил внимание, что страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что "создает прямую угрозу безопасности России".Лидеры договорились продолжить обсуждение этих вопросов по различным каналам.Путин не раз затрагивал тему расширения альянса на восток. Так, во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом он заявил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такое развитие событий.
https://ria.ru/20211212/nato-1763343270.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, нато, борис джонсон, россия
19:21 13.12.2021 (обновлено: 23:14 13.12.2021)
 
Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток

Путин призвал Джонсона начать переговоры по недопущению расширения НАТО на восток

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток.
"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Москва представит проекты соответствующих документов.
Кроме того, Путин обратил внимание, что страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что "создает прямую угрозу безопасности России".
Лидеры договорились продолжить обсуждение этих вопросов по различным каналам.
Путин не раз затрагивал тему расширения альянса на восток. Так, во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом он заявил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такое развитие событий.
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 14:42
В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО
 
В миреУкраинаВладимир ПутинНАТОБорис ДжонсонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
Лента новостейМолния
Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасы