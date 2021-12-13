В Раде назвали отказ Украины и Грузии от членства в НАТО невозможным
Депутат Рады Чернев назвал требование России отказаться от членства в НАТО невыполнимым
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев считает, что требования России к США и НАТО отказаться от будущего членства Украины и Грузии в альянсе выполнить невозможно, потому что они лишат суверенности страны, граничащие с РФ.
Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
"Требования к США и НАТО, обнародованные Кремлем на сайте МИД РФ, невозможно выполнить даже теоретически, поскольку это будет означать политический крах альянса и всего Запада. Дезавуирование решения Бухарестского саммита 2008 года... будет означать, что теперь политику альянса будет определять Кремль. Юридическое закрепление гарантий неразмещения со стороны США и НАТО ударных систем вооружения в странах, граничащих с РФ, лишит эти государства суверенности. И это касается не только Украины и Грузии, но и Азербайджана, где находится турецкое вооружение, а также членов НАТО – стран Балтии и Польши", - написал Чернев в своем Facebook.
По его мнению, такие требования РФ связаны с тем, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказались якобы неуспешными для российской стороны. По словам Чернева, в Москве приняли "какое-то конечное решение относительно дальнейших действий".
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Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути.