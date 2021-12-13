https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией

Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией - РИА Новости, 13.12.2021

Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией

Поведение властей Молдавии, не пустивших в страну российских общественных деятелей, ведет к еще большему кризису в отношениях с РФ, заявил бывший молдавский... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:14

2021-12-13T15:14

2021-12-13T15:14

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

игорь додон

наталия нарочницкая

вадим красносельский

россия

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КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Поведение властей Молдавии, не пустивших в страну российских общественных деятелей, ведет к еще большему кризису в отношениях с РФ, заявил бывший молдавский президент, глава Соцпартии Игорь Додон.В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной этого предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета."Молдавские власти в очередной раз упустили возможность предстать в адекватном виде перед жителями Приднестровья, а также перед нашими партнёрами из РФ. Недопуск на территорию нашей страны российских журналистов и общественных деятелей (в том числе всемирно известного учёного Натальи Нарочницкой)... не способствует росту авторитета нынешней власти Молдавии и доверию к ней со стороны населения Приднестровья и ведёт к ещё большему кризису в молдавско-российских отношениях", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он призвал руководство страны перестать делать "ошибочные шаги", которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад. Додон уверен, что нынешнему руководству Молдавии в будущем придется вести диалог с властью непризнанного Приднестровья, чтобы урегулировать конфликт мирным путем.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов также сообщил, что его не пустили в Молдавию.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский посчитал недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну российским наблюдателям за выборами.

https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html

https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, игорь додон, наталия нарочницкая, вадим красносельский, россия