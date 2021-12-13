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https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html
Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией
Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией - РИА Новости, 13.12.2021
Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией
Поведение властей Молдавии, не пустивших в страну российских общественных деятелей, ведет к еще большему кризису в отношениях с РФ, заявил бывший молдавский... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:14
2021-12-13T15:14
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
игорь додон
наталия нарочницкая
вадим красносельский
россия
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КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Поведение властей Молдавии, не пустивших в страну российских общественных деятелей, ведет к еще большему кризису в отношениях с РФ, заявил бывший молдавский президент, глава Соцпартии Игорь Додон.В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной этого предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета."Молдавские власти в очередной раз упустили возможность предстать в адекватном виде перед жителями Приднестровья, а также перед нашими партнёрами из РФ. Недопуск на территорию нашей страны российских журналистов и общественных деятелей (в том числе всемирно известного учёного Натальи Нарочницкой)... не способствует росту авторитета нынешней власти Молдавии и доверию к ней со стороны населения Приднестровья и ведёт к ещё большему кризису в молдавско-российских отношениях", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он призвал руководство страны перестать делать "ошибочные шаги", которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад. Додон уверен, что нынешнему руководству Молдавии в будущем придется вести диалог с властью непризнанного Приднестровья, чтобы урегулировать конфликт мирным путем.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов также сообщил, что его не пустили в Молдавию.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский посчитал недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну российским наблюдателям за выборами.
https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html
https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html
https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html
молдавия
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, игорь додон, наталия нарочницкая, вадим красносельский, россия
15:14 13.12.2021
 
Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией

Экс-президент Молдавии Додон: поведение властей ведет к кризису в отношениях с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Поведение властей Молдавии, не пустивших в страну российских общественных деятелей, ведет к еще большему кризису в отношениях с РФ, заявил бывший молдавский президент, глава Соцпартии Игорь Додон.
В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной этого предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета.
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Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России
"Молдавские власти в очередной раз упустили возможность предстать в адекватном виде перед жителями Приднестровья, а также перед нашими партнёрами из РФ. Недопуск на территорию нашей страны российских журналистов и общественных деятелей (в том числе всемирно известного учёного Натальи Нарочницкой)... не способствует росту авторитета нынешней власти Молдавии и доверию к ней со стороны населения Приднестровья и ведёт к ещё большему кризису в молдавско-российских отношениях", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он призвал руководство страны перестать делать "ошибочные шаги", которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад. Додон уверен, что нынешнему руководству Молдавии в будущем придется вести диалог с властью непризнанного Приднестровья, чтобы урегулировать конфликт мирным путем.
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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов также сообщил, что его не пустили в Молдавию.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский посчитал недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну российским наблюдателям за выборами.
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаИгорь ДодонНаталия НарочницкаяВадим КрасносельскийРоссия
 
 
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