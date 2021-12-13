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Ленинградская область
https://ria.ru/20211213/lenoblast-1763406911.html
Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт
Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт - РИА Новости, 13.12.2021
Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт
Шесть компаний Ленинградской области, которые наиболее активно и результативно пользовались услугами Центра поддержки экспорта в уходящем году, были отмечены... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:01
2021-12-13T11:01
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Шесть компаний Ленинградской области, которые наиболее активно и результативно пользовались услугами Центра поддержки экспорта в уходящем году, были отмечены памятными дипломами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, представители бизнеса, экономического блока правительства региона, институтов поддержки и деловых сообществ подвели итоги экспортной деятельности в 2021 году, поделились опытом, а также обсудили планы по взаимодействию в следующем году."Так, предприниматель из Выборга Владимир Воротин получил диплом в номинации "Первый экспорт" за заключение первого экспортного контракта в сфере ИТ-технологий на создание зомби-шутера с компанией из Великобритании. Самым продуктивным экспертом признана компания "Аттика", которая заключил наибольшее количество контрактов по результатам участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта", — отметили в обладминистрации.По итогам девяти месяцев Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллионов рублей. На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. За этот период услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях, напомнили в пресс-службе.
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ленинградская область
11:01 13.12.2021
 

Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт

© Фото : Правительство Ленинградской области Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт
Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Шесть компаний Ленинградской области, которые наиболее активно и результативно пользовались услугами Центра поддержки экспорта в уходящем году, были отмечены памятными дипломами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, представители бизнеса, экономического блока правительства региона, институтов поддержки и деловых сообществ подвели итоги экспортной деятельности в 2021 году, поделились опытом, а также обсудили планы по взаимодействию в следующем году.
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:37Ленинградская область
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках
"Так, предприниматель из Выборга Владимир Воротин получил диплом в номинации "Первый экспорт" за заключение первого экспортного контракта в сфере ИТ-технологий на создание зомби-шутера с компанией из Великобритании. Самым продуктивным экспертом признана компания "Аттика", которая заключил наибольшее количество контрактов по результатам участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта", — отметили в обладминистрации.
По итогам девяти месяцев Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллионов рублей. На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. За этот период услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях, напомнили в пресс-службе.
 
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