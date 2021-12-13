https://ria.ru/20211213/lenoblast-1763406911.html

Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт

Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт - РИА Новости, 13.12.2021

Шесть компаний Ленобласти отметили за активный экспорт

Шесть компаний Ленинградской области, которые наиболее активно и результативно пользовались услугами Центра поддержки экспорта в уходящем году, были отмечены... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:01

2021-12-13T11:01

2021-12-13T11:01

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Шесть компаний Ленинградской области, которые наиболее активно и результативно пользовались услугами Центра поддержки экспорта в уходящем году, были отмечены памятными дипломами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, представители бизнеса, экономического блока правительства региона, институтов поддержки и деловых сообществ подвели итоги экспортной деятельности в 2021 году, поделились опытом, а также обсудили планы по взаимодействию в следующем году."Так, предприниматель из Выборга Владимир Воротин получил диплом в номинации "Первый экспорт" за заключение первого экспортного контракта в сфере ИТ-технологий на создание зомби-шутера с компанией из Великобритании. Самым продуктивным экспертом признана компания "Аттика", которая заключил наибольшее количество контрактов по результатам участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта", — отметили в обладминистрации.По итогам девяти месяцев Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллионов рублей. На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. За этот период услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях, напомнили в пресс-службе.

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ленинградская область