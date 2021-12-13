Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211213/latushko-1763532508.html
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко - РИА Новости, 13.12.2021
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов 2020 года в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:34
2021-12-13T19:37
белоруссия
павел латушко
протесты в белоруссии
в мире
польша
генеральная прокуратура белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238884_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_ab8427e0b162ea2444d85f22ad645fd9.jpg
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов 2020 года в Польшу, из-за "преступления против интересов службы"."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Латушко Павла Павловича, которому инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 (Превышение власти или служебных полномочий – ред.) уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале. По данной статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности.В сообщении поясняется, что в 2012 году, когда Латушко занимал пост министра культуры, он посодействовал финансированию из бюджета "заведомо невостребованных кинопроектов", чем причинил ущерб государству в особо крупном размере."Латушко, занимая должность министра культуры Республики Беларусь …, в 2012 году, достоверно зная об отсутствии … оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на этом основании департамент по кинематографии министерства культуры Беларуссии заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов. "Незаконные действия Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как считают в ведомстве, Латушко действовал "из корыстной и иной личной заинтересованности", а его противоправные действия квалифицированы как превышение служебных полномочий. Согласно сообщению, расследование уголовного дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Белоруссии.Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211213/germaniya-1763501782.html
https://ria.ru/20211213/gaz-1763445991.html
https://ria.ru/20210812/posol-1745460927.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238884_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_8011cbe18fb660c5e6984735a4921f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, павел латушко, в мире, польша, генеральная прокуратура белоруссии
18:34 13.12.2021 (обновлено: 19:37 13.12.2021)
 
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера и экс-дипломата Латушко

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов 2020 года в Польшу, из-за "преступления против интересов службы".
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Латушко Павла Павловича, которому инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 (Превышение власти или служебных полномочий – ред.) уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале. По данной статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
16:32Протесты в Белоруссии
В Берлине не считают Лукашенко легитимным правителем Белоруссии
В сообщении поясняется, что в 2012 году, когда Латушко занимал пост министра культуры, он посодействовал финансированию из бюджета "заведомо невостребованных кинопроектов", чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.
"Латушко, занимая должность министра культуры Республики Беларусь …, в 2012 году, достоверно зная об отсутствии … оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на этом основании департамент по кинематографии министерства культуры Беларуссии заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов. "Незаконные действия Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
12:59
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
Как считают в ведомстве, Латушко действовал "из корыстной и иной личной заинтересованности", а его противоправные действия квалифицированы как превышение служебных полномочий. Согласно сообщению, расследование уголовного дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Белоруссии.
Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко на пресс-конференции белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 12:28
Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии
 
Протесты в БелоруссииБелоруссияПавел ЛатушкоВ миреПольшаГенеральная прокуратура Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа