https://ria.ru/20211213/latushko-1763532508.html

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко - РИА Новости, 13.12.2021

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов 2020 года в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:34

2021-12-13T18:34

2021-12-13T19:37

белоруссия

павел латушко

протесты в белоруссии

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польша

генеральная прокуратура белоруссии

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов 2020 года в Польшу, из-за "преступления против интересов службы"."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Латушко Павла Павловича, которому инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 (Превышение власти или служебных полномочий – ред.) уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале. По данной статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности.В сообщении поясняется, что в 2012 году, когда Латушко занимал пост министра культуры, он посодействовал финансированию из бюджета "заведомо невостребованных кинопроектов", чем причинил ущерб государству в особо крупном размере."Латушко, занимая должность министра культуры Республики Беларусь …, в 2012 году, достоверно зная об отсутствии … оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на этом основании департамент по кинематографии министерства культуры Беларуссии заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов. "Незаконные действия Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как считают в ведомстве, Латушко действовал "из корыстной и иной личной заинтересованности", а его противоправные действия квалифицированы как превышение служебных полномочий. Согласно сообщению, расследование уголовного дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Белоруссии.Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211213/germaniya-1763501782.html

https://ria.ru/20211213/gaz-1763445991.html

https://ria.ru/20210812/posol-1745460927.html

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белоруссия, павел латушко, в мире, польша, генеральная прокуратура белоруссии