https://ria.ru/20211213/laboratoriya-1763383453.html

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией - РИА Новости, 13.12.2021

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор организацию прибытия в Южную Африку самолета с российскими специалистами и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T00:46

2021-12-13T00:46

2021-12-13T01:33

в мире

юар

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ил-76

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор организацию прибытия в Южную Африку самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией, говорится в сообщении МИД РФ.В пятницу в МЧС РФ сообщили, что самолет МЧС вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19. В субботу министерство сообщило, что самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19.В российском министерстве отметили, что Пандор "заверила, что власти ЮАР сделают все возможное для скорейшего прибытия в страну российской помощи".Как сообщалось ранее, по поручению президента спецборт ведомства Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

https://ria.ru/20211209/putin-1763006925.html

юар

волгоград

россия

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в мире, юар, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ил-76, сергей лавров, россия, коронавирус covid-19