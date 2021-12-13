Ведущему "Что? Где? Когда?" Крюку стало плохо за несколько минут до эфира
Ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка из-за проблем со здоровьем заменил сын
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТелеведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк на церемонии вручения премии "ТЭФИ 2016"
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ведущему передачи "Что? Где? Когда?" Борису Крюку стало плохо за несколько минут до прямого эфира игры 12 декабря, сообщается на официальном сайте программы. Эфир провел его сын Михаил.
"Вчера буквально за несколько минут до прямого эфира "Что? Где? Когда?" ведущему программы Борису Крюку стало плохо, и было принято оперативное решение, что прямой эфир проведет его сын Михаил Крюк", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Михаил работает в редакторско-режиссерской группе программы и ассистирует отцу. У него есть опыт проведения игры "Что? Где? Когда?" на эстонском телевидении, а также он проводил общественные мероприятия.
Во время трансляции редакторы не успели поменять титр, поскольку изменения происходили стремительно. Не многие зрители заметили разницу, так как голоса у ведущих очень похожи.
"Борис Крюк сейчас находится дома, разбирается со здоровьем. И несмотря на проблемы, продолжает работать. ПЦР-тест отрицательный", – сообщается на сайте.
Летом Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бориса Крюка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.