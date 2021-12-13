https://ria.ru/20211213/kryuk-1763492272.html

Ведущему "Что? Где? Когда?" Крюку стало плохо за несколько минут до эфира

Ведущему "Что? Где? Когда?" Крюку стало плохо за несколько минут до эфира - РИА Новости, 13.12.2021

Ведущему "Что? Где? Когда?" Крюку стало плохо за несколько минут до эфира

Ведущему передачи "Что? Где? Когда?" Борису Крюку стало плохо за несколько минут до прямого эфира игры 12 декабря, сообщается на официальном сайте программы... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:29

2021-12-13T16:29

2021-12-13T16:29

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ведущему передачи "Что? Где? Когда?" Борису Крюку стало плохо за несколько минут до прямого эфира игры 12 декабря, сообщается на официальном сайте программы. Эфир провел его сын Михаил.Отмечается, что Михаил работает в редакторско-режиссерской группе программы и ассистирует отцу. У него есть опыт проведения игры "Что? Где? Когда?" на эстонском телевидении, а также он проводил общественные мероприятия.Во время трансляции редакторы не успели поменять титр, поскольку изменения происходили стремительно. Не многие зрители заметили разницу, так как голоса у ведущих очень похожи.Летом Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бориса Крюка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

https://ria.ru/20211208/kudryavtseva-1762756056.html

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знаменитости, шоу-бизнес, борис крюк