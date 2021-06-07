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Ведущий "Что? Где? Когда?" Крюк и знаток Козлов получат медали
Ведущий "Что? Где? Когда?" Крюк и знаток Козлов получат медали - РИА Новости, 07.06.2021
Ведущий "Что? Где? Когда?" Крюк и знаток Козлов получат медали
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени ведущего телепрограммы "Что? Где?... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:28
2021-06-07T21:28
россия
игра-тв
борис крюк
андрей козлов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени ведущего телепрограммы "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Крюка Бориса Александровича - первого заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Игра-ТВ", - говорится в указе.Кроме того, награжден магистр "Что? Где? Когда?", три раза получивший "хрустальную сову" и один раз "бриллиантовую сову", Андрей Козлов.
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россия, игра-тв, борис крюк, андрей козлов, владимир путин, общество

Ведущий "Что? Где? Когда?" Крюк и знаток Козлов получат медали

21:28 07.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени ведущего телепрограммы "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Крюка Бориса Александровича - первого заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Игра-ТВ", - говорится в указе.
Кроме того, награжден магистр "Что? Где? Когда?", три раза получивший "хрустальную сову" и один раз "бриллиантовую сову", Андрей Козлов.
 
РоссияИгра-ТВБорис КрюкАндрей КозловВладимир ПутинОбщество
 
 
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