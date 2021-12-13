https://ria.ru/20211213/krasnov-1763473236.html

Суд признал банкротом умершего сценографа Бориса Краснова

Суд признал банкротом умершего сценографа Бориса Краснова - РИА Новости, 13.12.2021

Суд признал банкротом умершего сценографа Бориса Краснова

Арбитражный суд Москвы признал банкротом умершего в сентябре художника-сценографа Бориса Краснова и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:34

2021-12-13T16:34

2021-12-13T16:34

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борис краснов (борис ройтер)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом умершего в сентябре художника-сценографа Бориса Краснова и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в картотеке арбитражных дел.Начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов – была введена в отношении Краснова в сентябре 2020 года по заявлению петербургского ООО "Статус". Суд тогда признал обоснованным требование "Статуса" к ответчику на сумму около 2,5 миллиона рублей. Финансовым управляющим был утвержден Руслан Данилов.Пресненский суд Москвы в сентябре 2019 года взыскал с Краснова в пользу "Статуса" около 2,7 миллиона рублей основного долга и процентов по договору займа. В ходе реструктуризации суд также включил в реестр требований кредиторов сценографа его обязательства перед Дмитрием Комиссаровым на сумму около 30 миллионов рублей. Было установлено, что художник не вернул заем в размере 200 тысяч долларов, полученный от Комиссарова в 2017 году.Краснов умер на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.Российское законодательство предусматривает возможность возбуждения и рассмотрения дела о банкротстве в отношении умершего должника по заявлению кредитора. При этом права и обязанности должника по истечении срока для принятия наследства осуществляют принявшие наследство, а до истечения такого срока – нотариус по месту открытия наследства.Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более трех тысяч проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

https://ria.ru/20210909/krasnov-1749325836.html

https://ria.ru/20210913/krasnov-1749813121.html

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шоу-бизнес, борис краснов (борис ройтер), знаменитости