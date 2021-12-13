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Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах

Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах

Рост числа госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии наблюдается в 24 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:21

2021-12-13T10:21

2021-12-13T10:48

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сахалинская область

тульская область

ленинградская область

татьяна голикова

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост числа госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии наблюдается в 24 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В 24 регионах <...> наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Наибольший рост в Сахалинской области - в 1,9 раза, Тульская - 30%, в Хабаровском крае - 25%, в Ленинградской области - 17%..." - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.

сахалинская область

тульская область

ленинградская область

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2021

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