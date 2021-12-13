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Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах
Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах
Рост числа госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии наблюдается в 24 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:21
2021-12-13T10:21
2021-12-13T10:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ленинградская область
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост числа госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии наблюдается в 24 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В 24 регионах <...> наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Наибольший рост в Сахалинской области - в 1,9 раза, Тульская - 30%, в Хабаровском крае - 25%, в Ленинградской области - 17%..." - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сахалинская область, тульская область, ленинградская область, татьяна голикова
10:21 13.12.2021 (обновлено: 10:48 13.12.2021)
Голикова заявила о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в 24 регионах
Рост числа тяжелых пациентов с COVID-19 зафиксировали в 24 регионах России