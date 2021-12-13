https://ria.ru/20211213/klimat-1763549952.html
Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату
Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату - РИА Новости, 13.12.2021
Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, который внесла российская сторона в работу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:14
2021-12-13T20:14
2021-12-13T20:14
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, который внесла российская сторона в работу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Джонсоном."Выражено удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию", - говорится в сообщении.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы, в том числе была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
https://ria.ru/20211213/veto-1763532311.html
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в мире, оон, глазго (город), великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия
Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату
Премьер Великобритании Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату