https://ria.ru/20211213/klimat-1763549952.html

Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату

Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату - РИА Новости, 13.12.2021

Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, который внесла российская сторона в работу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:14

2021-12-13T20:14

2021-12-13T20:14

в мире

оон

глазго (город)

великобритания

владимир путин

борис джонсон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, который внесла российская сторона в работу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Джонсоном."Выражено удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию", - говорится в сообщении.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы, в том числе была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20211213/veto-1763532311.html

глазго (город)

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, глазго (город), великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия