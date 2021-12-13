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В Татарстане девять человек отравились хлоркой в бассейне
В Татарстане девять человек отравились хлоркой в бассейне - РИА Новости, 13.12.2021
В Татарстане девять человек отравились хлоркой в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления девяти человек парами хлора в одном из частных... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:45
2021-12-13T14:45
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления девяти человек парами хлора в одном из частных бассейнов в казанском поселке, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным следствия, утром 13 декабря в частном бассейне в поселке Кульсеитово города Казани получили отравление, предположительно, парами хлора девять человек, в том числе трое детей."По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением медицинских работников. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Представитель Минздрава Татарстана сообщал ранее, что трое пострадавших взрослых находятся на обследовании в горбольнице №7 Казани, три человека отказались от госпитализации. Трое пострадавших детей – в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Состояние всех пострадавших, по его словам, средней степени тяжести.
https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:45 13.12.2021
 
В Татарстане девять человек отравились хлоркой в бассейне

Уголовное дело возбудили в Татарстане после отравления девяти человек хлоркой в бассейне

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления девяти человек парами хлора в одном из частных бассейнов в казанском поселке, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным следствия, утром 13 декабря в частном бассейне в поселке Кульсеитово города Казани получили отравление, предположительно, парами хлора девять человек, в том числе трое детей.
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"По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением медицинских работников. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Представитель Минздрава Татарстана сообщал ранее, что трое пострадавших взрослых находятся на обследовании в горбольнице №7 Казани, три человека отказались от госпитализации. Трое пострадавших детей – в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Состояние всех пострадавших, по его словам, средней степени тяжести.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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