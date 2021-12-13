https://ria.ru/20211213/immunitet-1763403577.html

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8%

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8% - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 55,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:19

2021-12-13T10:19

2021-12-13T10:45

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757856203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_351a5e9a75f524b8cb187b190162de39.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 55,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается уровня коллективного иммунитета... в Российской Федерации он составляет 55,8%", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.По ее словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% - в городе Севастополе, больше 72% - в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и городе Москве.

https://ria.ru/20211210/immunitet-1763144167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, коронавирус covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии