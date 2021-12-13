https://ria.ru/20211213/immunitet-1763403577.html
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8%
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8% - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 55,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:19
2021-12-13T10:19
2021-12-13T10:45
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общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 55,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается уровня коллективного иммунитета... в Российской Федерации он составляет 55,8%", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.По ее словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% - в городе Севастополе, больше 72% - в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и городе Москве.
https://ria.ru/20211210/immunitet-1763144167.html
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россия, коронавирус covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:19 13.12.2021 (обновлено: 10:45 13.12.2021)
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России в 55,8%
Вице-премьер Голикова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в 55,8%