https://ria.ru/20211213/gazprom-1763430141.html

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в два раза за десять месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в два раза за десять месяцев - РИА Новости, 13.12.2021

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в два раза за десять месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре выросли в годовом выражении вдвое - до 39,6 миллиарда долларов; экспортная цена газа в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:12

2021-12-13T12:12

2021-12-13T12:25

экономика

газпром

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре выросли в годовом выражении вдвое - до 39,6 миллиарда долларов; экспортная цена газа в октябре увеличилась на 44% к сентябрю - до 443,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Физический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 171,5 миллиарда кубометров.При этом объем экспорта в октябре сократился на 9,3% в месячном выражении, до 13,9 миллиарда кубометров, но рост экспортной цены компенсировал эту динамику. В итоге доходы компании от экспорта газа увеличились почти на треть по сравнению с сентябрем, до 6,17 миллиарда долларов. По сравнению с октябрём 2020 года доходы "Газпрома" увеличились в 2,4 раза, а объем экспорта снизился на 22,3%. Цена в сентябре составляла 308 долларов, а годом ранее в октябре - 145,4 доллара.Цена экспортного трубопроводного газа в октябре этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. Она также превысила официальный прогноз "Газпрома" по этому показателю в среднем в 2021 году, который составляет 270 долларов за тысячу кубометров.При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.

https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html

https://ria.ru/20211204/gaz-1762138489.html

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экономика, газпром, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)