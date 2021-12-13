12:12 13.12.2021 (обновлено: 12:25 13.12.2021)
Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в два раза за десять месяцев
Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли с января в два раза, до 39,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре выросли в годовом выражении вдвое - до 39,6 миллиарда долларов; экспортная цена газа в октябре увеличилась на 44% к сентябрю - до 443,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Физический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 171,5 миллиарда кубометров.
При этом объем экспорта в октябре сократился на 9,3% в месячном выражении, до 13,9 миллиарда кубометров, но рост экспортной цены компенсировал эту динамику. В итоге доходы компании от экспорта газа увеличились почти на треть по сравнению с сентябрем, до 6,17 миллиарда долларов. По сравнению с октябрём 2020 года доходы "Газпрома" увеличились в 2,4 раза, а объем экспорта снизился на 22,3%. Цена в сентябре составляла 308 долларов, а годом ранее в октябре - 145,4 доллара.
Цена экспортного трубопроводного газа в октябре этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. Она также превысила официальный прогноз "Газпрома" по этому показателю в среднем в 2021 году, который составляет 270 долларов за тысячу кубометров.
При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.
Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.