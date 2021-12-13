09:48 13.12.2021 (обновлено: 14:13 13.12.2021)
В России выявили более сотни готовивших теракты украинских неонацистов
ФСБ в 37 регионах России выявила 106 неонацистов из украинской группировки "М.К.У."
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 37 регионах России выявили сразу 106 неонацистов из украинской "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, сообщили в ФСБ.
Это крупнейшая операция против сторонников экстремистской группировки в России.
"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб", — говорится в релизе.
СК давно следит за деятельностью Краснова, против него возбудили уголовное дело о подготовке убийств, также инициировано его объявление в международный розыск.
Целью нынешних мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".
"В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", — уточняется в сообщении.
Кроме того, в Пензенской области и Республике Коми пресекли деятельность двух аффилированных с "М.К.У." экстремистских групп, которые состояли из пяти и восьми человек. Все ли они задержаны или только часть, не уточняется.
Дома у членов организации нашли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические и охолощенные пистолеты, автоматы, большое количество ножей, а также баллончики со слезоточивым газом.
Среди задержанных в этих двух регионах есть те, кто вел переписку с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных взрывных устройств.
Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте этого года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба неоднократно докладывала о спецоперациях и в других городах — от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Краснова совершил два убийства, отмечали в СК.
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Краснова совершил два убийства, отмечали в СК.