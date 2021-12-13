https://ria.ru/20211213/ekstremisty-1763398704.html

В России выявили более сотни готовивших теракты украинских неонацистов

В России выявили более сотни готовивших теракты украинских неонацистов - РИА Новости, 13.12.2021

В России выявили более сотни готовивших теракты украинских неонацистов

В 37 регионах России выявили сразу 106 неонацистов из украинской "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:48

2021-12-13T09:48

2021-12-13T14:13

происшествия

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

республика коми

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 37 регионах России выявили сразу 106 неонацистов из украинской "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, сообщили в ФСБ.Это крупнейшая операция против сторонников экстремистской группировки в России.СК давно следит за деятельностью Краснова, против него возбудили уголовное дело о подготовке убийств, также инициировано его объявление в международный розыск.Целью нынешних мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств"."В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", — уточняется в сообщении.Кроме того, в Пензенской области и Республике Коми пресекли деятельность двух аффилированных с "М.К.У." экстремистских групп, которые состояли из пяти и восьми человек. Все ли они задержаны или только часть, не уточняется.Дома у членов организации нашли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические и охолощенные пистолеты, автоматы, большое количество ножей, а также баллончики со слезоточивым газом.Среди задержанных в этих двух регионах есть те, кто вел переписку с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных взрывных устройств.Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте этого года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба неоднократно докладывала о спецоперациях и в других городах — от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Краснова совершил два убийства, отмечали в СК.

https://ria.ru/20210528/razgrom-1734635562.html

https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730429748.html

https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html

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происшествия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, республика коми