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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211213/eksport-1763427626.html
Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд
Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд - РИА Новости, 13.12.2021
Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе-сентябре текущего года превысил 23 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с тем же... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:03
2021-12-13T12:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе-сентябре текущего года превысил 23 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объём экспорта увеличился на 30,9% - с 17,7 миллиарда долларов в январе-сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за аналогичный период этого года. В число основных покупателей входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортёров 183 страны", - указал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что ННЭ Москвы в Казахстан вырос за 9 месяцев на 27,1% до 2,4 миллиарда долларов, в Белоруссию - на 31,9% до 2,3 миллиарда долларов, в США - на 27,8% до 2,2 миллиарда долларов. Большая часть московских поставок за границу приходится на товары промышленного производства."За 9 месяцев рост экспорта промышленной продукции увеличился почти на 31% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20,4 миллиарда долларов. Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем экспорта 1,9 миллиарда долларов), электроустройства (1,2 миллиарда долларов), пластмассу и изделия из неё (885 миллионов долларов) и автотехнику (437 миллионов долларов)", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Увеличивается спрос и на агропромышленную продукцию столицы. По данным подведомственного ДИПП Центра поддержки экспорта "Моспром", в январе-сентябре экспорт товаров АПК достиг 2,8 миллиарда долларов, что на 10,9% выше прошлогоднего показателя. Среди наиболее перспективных категорий – молочная продукция, мясо и мясные изделия, кондитерские изделия, в частности шоколад, а также безалкогольные напитки – газировка, соки и минеральная вода.Один из лучших показателей демонстрирует экспорт кондитерских изделий. Поставки этой категории за два года выросли на 54% с 107,85 миллиона долларов в январе-сентябре 2019 года до 165 миллионов долларов за девять месяцев нынешнего года, уточняется в сообщении.
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москва, александр прохоров
12:03 13.12.2021
 

Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе-сентябре текущего года превысил 23 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объём экспорта увеличился на 30,9% - с 17,7 миллиарда долларов в январе-сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за аналогичный период этого года. В число основных покупателей входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортёров 183 страны", - указал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
11:55Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев
В сообщении уточняется, что ННЭ Москвы в Казахстан вырос за 9 месяцев на 27,1% до 2,4 миллиарда долларов, в Белоруссию - на 31,9% до 2,3 миллиарда долларов, в США - на 27,8% до 2,2 миллиарда долларов. Большая часть московских поставок за границу приходится на товары промышленного производства.
"За 9 месяцев рост экспорта промышленной продукции увеличился почти на 31% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20,4 миллиарда долларов. Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем экспорта 1,9 миллиарда долларов), электроустройства (1,2 миллиарда долларов), пластмассу и изделия из неё (885 миллионов долларов) и автотехнику (437 миллионов долларов)", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Увеличивается спрос и на агропромышленную продукцию столицы. По данным подведомственного ДИПП Центра поддержки экспорта "Моспром", в январе-сентябре экспорт товаров АПК достиг 2,8 миллиарда долларов, что на 10,9% выше прошлогоднего показателя. Среди наиболее перспективных категорий – молочная продукция, мясо и мясные изделия, кондитерские изделия, в частности шоколад, а также безалкогольные напитки – газировка, соки и минеральная вода.
Один из лучших показателей демонстрирует экспорт кондитерских изделий. Поставки этой категории за два года выросли на 54% с 107,85 миллиона долларов в январе-сентябре 2019 года до 165 миллионов долларов за девять месяцев нынешнего года, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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