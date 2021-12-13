https://ria.ru/20211213/eksport-1763427626.html

Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд

Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд - РИА Новости, 13.12.2021

Экспорт Москвы за девять месяцев вырос почти на треть до $23 млрд

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе-сентябре текущего года превысил 23 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с тем же... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:03

2021-12-13T12:03

2021-12-13T12:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе-сентябре текущего года превысил 23 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объём экспорта увеличился на 30,9% - с 17,7 миллиарда долларов в январе-сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за аналогичный период этого года. В число основных покупателей входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортёров 183 страны", - указал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что ННЭ Москвы в Казахстан вырос за 9 месяцев на 27,1% до 2,4 миллиарда долларов, в Белоруссию - на 31,9% до 2,3 миллиарда долларов, в США - на 27,8% до 2,2 миллиарда долларов. Большая часть московских поставок за границу приходится на товары промышленного производства."За 9 месяцев рост экспорта промышленной продукции увеличился почти на 31% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20,4 миллиарда долларов. Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем экспорта 1,9 миллиарда долларов), электроустройства (1,2 миллиарда долларов), пластмассу и изделия из неё (885 миллионов долларов) и автотехнику (437 миллионов долларов)", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Увеличивается спрос и на агропромышленную продукцию столицы. По данным подведомственного ДИПП Центра поддержки экспорта "Моспром", в январе-сентябре экспорт товаров АПК достиг 2,8 миллиарда долларов, что на 10,9% выше прошлогоднего показателя. Среди наиболее перспективных категорий – молочная продукция, мясо и мясные изделия, кондитерские изделия, в частности шоколад, а также безалкогольные напитки – газировка, соки и минеральная вода.Один из лучших показателей демонстрирует экспорт кондитерских изделий. Поставки этой категории за два года выросли на 54% с 107,85 миллиона долларов в январе-сентябре 2019 года до 165 миллионов долларов за девять месяцев нынешнего года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211213/investitsii-1763426320.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр прохоров