Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html
Байден предал соратников и планету
Байден предал соратников и планету - РИА Новости, 13.12.2021
Байден предал соратников и планету
Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из которых следует, что Джо Байден, взошедший РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:00
2021-12-13T07:59
в мире
авторы
экология
нефть
природный газ
энергетика
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763214274_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94f75ed7fa823478bb04f7d4de597a7d.jpg
Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из которых следует, что Джо Байден, взошедший на вершину власти именно как поборник экологически чистых источников энергии, за первый год у руля государства выдал больше разрешений на бурение нефтегазовых скважин, чем его предшественник.Если говорить конкретнее, то в уходящем году администрация Байдена в среднем выдает 330 разрешений в месяц на разведочное и добычное бурение. Это на тридцать пять процентов больше, чем делала команда Дональда Трампа в первый год нахождения того в Белом доме. Прежний глава Соединенных Штатов, хоть и был ярым поборником традиционной энергетики и впервые в истории сделал США экспортером природного газа, подписывал тогда в среднем по двести сорок пять разрешений в месяц. Более того, республиканцы не только за первый год президентства Трампа, но вообще за все время его правления выдавали буровикам меньше лицензий. Исключение составили только последние месяцы пребывания у власти, когда нефтегазовые компании, как пишет американская пресса, запасались разрешениями впрок, опасаясь прихода "зеленого" демократа. В тот период недропользователи получали по 450 разрешений ежемесячно.Страхи крупного бизнеса оказались совершенно беспочвенны. Только в апреле текущего года новое правительство одобрило рекордное количество заявок — 652, что с запасом перекрывает все лоббистские инициативы Дональда Трампа.Публикация статистики имела эффект разорвавшейся бомбы. Экоактивисты всех уровней обвинили Байдена в том, что вся его борьба за окружающую среду, включая выступления на недавнем саммите в Глазго, не более чем имитация и притворство. Действующий президент Соединенных Штатов из соратника и главной движущей силы тут же превратился чуть ли не в предателя.Возмущение защитников природы понятно. Более того, оно будет еще сильнее, если широкая общественность поймет одну простую вещь: экология сегодня — это всего лишь один из пунктов политической повестки. И не более.Сейчас в мире есть две основные финансовые силы — это Китай и США. Рассчитывать на Пекин в вопросах экологической революции в энергетике и промышленности явно не стоит, да китайцы, собственно, ничего и не обещают. Перед правительством и партией стоит главная задача: обеспечить устойчивый рост экономики и производства, что возможно только при плановом вводе новых генерирующих мощностей. Именно поэтому Китай на все требования снизить потребление угля отделывается вежливыми отговорками и одновременно планирует построить и ввести в строй к 2026 году восемнадцать новых атомных реакторов.Экологи возлагали надежды на Америку, но день сегодняшний максимально наглядно показывает, что Штаты традиционно очень эгоцентричны, а это автоматически влияет на все секторы и отрасли. Потому американская экологическая повестка для внутреннего и внешнего потребителя жестко привязана к электоральным циклам.Администрация Байдена заигрывает с нефтяниками не просто так. Энергетический кризис не знает границ, и океан для него не помеха. Купировать скачки цен и обеспечить потенциальных избирателей светом можно, только наращивая собственное производство. Возобновляемые источники пока — о чем очень не любят говорить апологеты зеленого энергоперехода — не могут даже близко заменить традиционные, проигрывая последним и в производственной мощности, и в надежности, и в независимости от погодных условий.Джо Байден, как и любой другой президент, не собирается ограничиваться одним сроком и уже сейчас работает на избирательную кампанию 2024 года. Штаб демократов, вне сомнения, учел собственный провал в 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл во многом благодаря ставке на представителей промышленности, в частности нефтяников и угольщиков. Именно эту категорию граждан сейчас и обрабатывают политтехнологи путем реализации всевозможных льгот, благо ситуация на рынках и биржах позволяет списать все на заботу об интересах страны и ее граждан.Сегодня в мире наблюдается резкий рост спроса на металлургический кокс. Тенденция настолько заметна, что в медийное пространство США, страны с наибольшими разведанными запасами угля и где добываются преимущественно каменные угли, часть которых идет на производство кокса, уже открыто вбрасываются идеи наращивания добычи.Более того, массового слушателя и читателя подводят к мысли, что неплохо бы законодательно ограничить экспорт угля в Китай, на который Вашингтон уже налагал заградительные пошлины при поставках металлопродукции.Если у команды демократов получится это реализовать, Джо Байден получит жирный плюс в агитационный буклет к следующим выборам. Его команда сможет с полным основанием заявлять, что смогла купировать рост цен на топливо для металлургов, сохранила рабочие места и не допустила резкого скачка цен на внутреннем рынке.Замедление падения добычи угля, а то и некоторый рост выбьют из рук Трампа, уже заявившего о своих амбициях на переизбрание, еще один козырь. Демократы заручатся поддержкой владельцев угольных предприятий, повысят собственную популярность в традиционно республиканских и по совместительству угледобывающих штатах вроде Вайоминга, Дакоты или Юты. Это позволит также успокоить профильные профсоюзы, играющие в национальной политике весьма заметную роль. Всего месяц назад сенатор-демократ от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин под давлением местных угольных профсоюзов выступил против программы зеленой энергетики, продвигаемой его же партией.Для понимания масштаба демарша: речь идет о срыве программы стоимостью 550 миллиардов в рамках общегосударственного проекта в два триллиона долларов. Причем никто даже не скрывает, что сделано это было по требованию профсоюзов и чтобы включить угольщиков в свою избирательную команду.Разбирая экологическую повестку Америки, нужно держать в голове ряд малоизвестных фактов. Например, что буквально в первую неделю своей работы в Белом доме Байден подписал исполнительный ордер, запретив департаменту внутренних ресурсов выдачу разрешений на бурение. Однако губернаторы 14 штатов под управлением республиканцев это распоряжение просто проигнорировали. Например, судья в штате Луизиана просто отменил запрет.Демократы показательно бросились судиться со смутьянами, а когда процесс сошел с первых полос газет и основательно увяз в юридической казуистике, Вашингтон и департамент внутренних ресурсов без малейших угрызений совести передали нефтяникам дополнительные восемьдесят миллионов акров федеральных земель в районе Мексиканского залива.То есть обвинения экологов в адрес Байдена имеют все основания, ибо на словах президент США позиционирует себя как главного мирового борца за чистое экологичное будущее, а на деле он по части потакания углеводородной энергетике легко даст фору Дональду Трампу.Все происходящее, повторимся, не вызывает особой радости, ведь столь горячо и бурно обсуждаемое будущее планеты фактически не более чем пункт внутренних политических игрищ Америки. Той самой страны, которая действительно, учитывая ее вес на мировой арене и финансовые возможности, могла бы стать катализатором реальных изменений.
https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html
https://ria.ru/20210528/ugol-1734511329.html
https://ria.ru/20211124/ministr-1760514298.html
https://ria.ru/20210815/nato-1745753281.html
https://ria.ru/20211011/energetika-1753919658.html
https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html
сша
мексиканский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763214274_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_4d5ee636af43a2d26cf08cd742cae3cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, экология, нефть, природный газ, энергетика, сша, джо байден, дональд трамп, мексиканский залив, цены на нефть
08:00 13.12.2021
 

Байден предал соратников и планету

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из которых следует, что Джо Байден, взошедший на вершину власти именно как поборник экологически чистых источников энергии, за первый год у руля государства выдал больше разрешений на бурение нефтегазовых скважин, чем его предшественник.
Если говорить конкретнее, то в уходящем году администрация Байдена в среднем выдает 330 разрешений в месяц на разведочное и добычное бурение. Это на тридцать пять процентов больше, чем делала команда Дональда Трампа в первый год нахождения того в Белом доме. Прежний глава Соединенных Штатов, хоть и был ярым поборником традиционной энергетики и впервые в истории сделал США экспортером природного газа, подписывал тогда в среднем по двести сорок пять разрешений в месяц. Более того, республиканцы не только за первый год президентства Трампа, но вообще за все время его правления выдавали буровикам меньше лицензий. Исключение составили только последние месяцы пребывания у власти, когда нефтегазовые компании, как пишет американская пресса, запасались разрешениями впрок, опасаясь прихода "зеленого" демократа. В тот период недропользователи получали по 450 разрешений ежемесячно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00
Отличный план: Байден закладывает бомбу под американскую экономику
Страхи крупного бизнеса оказались совершенно беспочвенны. Только в апреле текущего года новое правительство одобрило рекордное количество заявок — 652, что с запасом перекрывает все лоббистские инициативы Дональда Трампа.
Публикация статистики имела эффект разорвавшейся бомбы. Экоактивисты всех уровней обвинили Байдена в том, что вся его борьба за окружающую среду, включая выступления на недавнем саммите в Глазго, не более чем имитация и притворство. Действующий президент Соединенных Штатов из соратника и главной движущей силы тут же превратился чуть ли не в предателя.
Возмущение защитников природы понятно. Более того, оно будет еще сильнее, если широкая общественность поймет одну простую вещь: экология сегодня — это всего лишь один из пунктов политической повестки. И не более.
Уголь - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00
Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
Сейчас в мире есть две основные финансовые силы — это Китай и США. Рассчитывать на Пекин в вопросах экологической революции в энергетике и промышленности явно не стоит, да китайцы, собственно, ничего и не обещают. Перед правительством и партией стоит главная задача: обеспечить устойчивый рост экономики и производства, что возможно только при плановом вводе новых генерирующих мощностей. Именно поэтому Китай на все требования снизить потребление угля отделывается вежливыми отговорками и одновременно планирует построить и ввести в строй к 2026 году восемнадцать новых атомных реакторов.
Экологи возлагали надежды на Америку, но день сегодняшний максимально наглядно показывает, что Штаты традиционно очень эгоцентричны, а это автоматически влияет на все секторы и отрасли. Потому американская экологическая повестка для внутреннего и внешнего потребителя жестко привязана к электоральным циклам.
Администрация Байдена заигрывает с нефтяниками не просто так. Энергетический кризис не знает границ, и океан для него не помеха. Купировать скачки цен и обеспечить потенциальных избирателей светом можно, только наращивая собственное производство. Возобновляемые источники пока — о чем очень не любят говорить апологеты зеленого энергоперехода — не могут даже близко заменить традиционные, проигрывая последним и в производственной мощности, и в надежности, и в независимости от погодных условий.
Дженнифер Грэнхолм - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:05
Министр энергетики США шокировала пользователей Сети неосведомленностью
Джо Байден, как и любой другой президент, не собирается ограничиваться одним сроком и уже сейчас работает на избирательную кампанию 2024 года. Штаб демократов, вне сомнения, учел собственный провал в 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл во многом благодаря ставке на представителей промышленности, в частности нефтяников и угольщиков. Именно эту категорию граждан сейчас и обрабатывают политтехнологи путем реализации всевозможных льгот, благо ситуация на рынках и биржах позволяет списать все на заботу об интересах страны и ее граждан.
Сегодня в мире наблюдается резкий рост спроса на металлургический кокс. Тенденция настолько заметна, что в медийное пространство США, страны с наибольшими разведанными запасами угля и где добываются преимущественно каменные угли, часть которых идет на производство кокса, уже открыто вбрасываются идеи наращивания добычи.
Более того, массового слушателя и читателя подводят к мысли, что неплохо бы законодательно ограничить экспорт угля в Китай, на который Вашингтон уже налагал заградительные пошлины при поставках металлопродукции.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 08:00
"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию
Если у команды демократов получится это реализовать, Джо Байден получит жирный плюс в агитационный буклет к следующим выборам. Его команда сможет с полным основанием заявлять, что смогла купировать рост цен на топливо для металлургов, сохранила рабочие места и не допустила резкого скачка цен на внутреннем рынке.
Замедление падения добычи угля, а то и некоторый рост выбьют из рук Трампа, уже заявившего о своих амбициях на переизбрание, еще один козырь. Демократы заручатся поддержкой владельцев угольных предприятий, повысят собственную популярность в традиционно республиканских и по совместительству угледобывающих штатах вроде Вайоминга, Дакоты или Юты. Это позволит также успокоить профильные профсоюзы, играющие в национальной политике весьма заметную роль. Всего месяц назад сенатор-демократ от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин под давлением местных угольных профсоюзов выступил против программы зеленой энергетики, продвигаемой его же партией.
Для понимания масштаба демарша: речь идет о срыве программы стоимостью 550 миллиардов в рамках общегосударственного проекта в два триллиона долларов. Причем никто даже не скрывает, что сделано это было по требованию профсоюзов и чтобы включить угольщиков в свою избирательную команду.
Ветряная электростанция в Колорадо-Сити, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 08:00
"Зеленые рэкетиры" пришли за вашими деньгами
Разбирая экологическую повестку Америки, нужно держать в голове ряд малоизвестных фактов. Например, что буквально в первую неделю своей работы в Белом доме Байден подписал исполнительный ордер, запретив департаменту внутренних ресурсов выдачу разрешений на бурение. Однако губернаторы 14 штатов под управлением республиканцев это распоряжение просто проигнорировали. Например, судья в штате Луизиана просто отменил запрет.
Демократы показательно бросились судиться со смутьянами, а когда процесс сошел с первых полос газет и основательно увяз в юридической казуистике, Вашингтон и департамент внутренних ресурсов без малейших угрызений совести передали нефтяникам дополнительные восемьдесят миллионов акров федеральных земель в районе Мексиканского залива.
То есть обвинения экологов в адрес Байдена имеют все основания, ибо на словах президент США позиционирует себя как главного мирового борца за чистое экологичное будущее, а на деле он по части потакания углеводородной энергетике легко даст фору Дональду Трампу.
Все происходящее, повторимся, не вызывает особой радости, ведь столь горячо и бурно обсуждаемое будущее планеты фактически не более чем пункт внутренних политических игрищ Америки. Той самой страны, которая действительно, учитывая ее вес на мировой арене и финансовые возможности, могла бы стать катализатором реальных изменений.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:12Россия-Китай: Главное
Зеленый пояс, зеленый путь. Как Китай продвигает зеленую энергетику в мире
 
В миреАвторыЭкологияНефтьПриродный газэнергетикаСШАДжо БайденДональд ТрампМексиканский заливЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа