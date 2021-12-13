https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html

Байден предал соратников и планету

Байден предал соратников и планету - РИА Новости, 13.12.2021

Байден предал соратников и планету

Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из которых следует, что Джо Байден, взошедший РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:00

2021-12-13T08:00

2021-12-13T07:59

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Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из которых следует, что Джо Байден, взошедший на вершину власти именно как поборник экологически чистых источников энергии, за первый год у руля государства выдал больше разрешений на бурение нефтегазовых скважин, чем его предшественник.Если говорить конкретнее, то в уходящем году администрация Байдена в среднем выдает 330 разрешений в месяц на разведочное и добычное бурение. Это на тридцать пять процентов больше, чем делала команда Дональда Трампа в первый год нахождения того в Белом доме. Прежний глава Соединенных Штатов, хоть и был ярым поборником традиционной энергетики и впервые в истории сделал США экспортером природного газа, подписывал тогда в среднем по двести сорок пять разрешений в месяц. Более того, республиканцы не только за первый год президентства Трампа, но вообще за все время его правления выдавали буровикам меньше лицензий. Исключение составили только последние месяцы пребывания у власти, когда нефтегазовые компании, как пишет американская пресса, запасались разрешениями впрок, опасаясь прихода "зеленого" демократа. В тот период недропользователи получали по 450 разрешений ежемесячно.Страхи крупного бизнеса оказались совершенно беспочвенны. Только в апреле текущего года новое правительство одобрило рекордное количество заявок — 652, что с запасом перекрывает все лоббистские инициативы Дональда Трампа.Публикация статистики имела эффект разорвавшейся бомбы. Экоактивисты всех уровней обвинили Байдена в том, что вся его борьба за окружающую среду, включая выступления на недавнем саммите в Глазго, не более чем имитация и притворство. Действующий президент Соединенных Штатов из соратника и главной движущей силы тут же превратился чуть ли не в предателя.Возмущение защитников природы понятно. Более того, оно будет еще сильнее, если широкая общественность поймет одну простую вещь: экология сегодня — это всего лишь один из пунктов политической повестки. И не более.Сейчас в мире есть две основные финансовые силы — это Китай и США. Рассчитывать на Пекин в вопросах экологической революции в энергетике и промышленности явно не стоит, да китайцы, собственно, ничего и не обещают. Перед правительством и партией стоит главная задача: обеспечить устойчивый рост экономики и производства, что возможно только при плановом вводе новых генерирующих мощностей. Именно поэтому Китай на все требования снизить потребление угля отделывается вежливыми отговорками и одновременно планирует построить и ввести в строй к 2026 году восемнадцать новых атомных реакторов.Экологи возлагали надежды на Америку, но день сегодняшний максимально наглядно показывает, что Штаты традиционно очень эгоцентричны, а это автоматически влияет на все секторы и отрасли. Потому американская экологическая повестка для внутреннего и внешнего потребителя жестко привязана к электоральным циклам.Администрация Байдена заигрывает с нефтяниками не просто так. Энергетический кризис не знает границ, и океан для него не помеха. Купировать скачки цен и обеспечить потенциальных избирателей светом можно, только наращивая собственное производство. Возобновляемые источники пока — о чем очень не любят говорить апологеты зеленого энергоперехода — не могут даже близко заменить традиционные, проигрывая последним и в производственной мощности, и в надежности, и в независимости от погодных условий.Джо Байден, как и любой другой президент, не собирается ограничиваться одним сроком и уже сейчас работает на избирательную кампанию 2024 года. Штаб демократов, вне сомнения, учел собственный провал в 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл во многом благодаря ставке на представителей промышленности, в частности нефтяников и угольщиков. Именно эту категорию граждан сейчас и обрабатывают политтехнологи путем реализации всевозможных льгот, благо ситуация на рынках и биржах позволяет списать все на заботу об интересах страны и ее граждан.Сегодня в мире наблюдается резкий рост спроса на металлургический кокс. Тенденция настолько заметна, что в медийное пространство США, страны с наибольшими разведанными запасами угля и где добываются преимущественно каменные угли, часть которых идет на производство кокса, уже открыто вбрасываются идеи наращивания добычи.Более того, массового слушателя и читателя подводят к мысли, что неплохо бы законодательно ограничить экспорт угля в Китай, на который Вашингтон уже налагал заградительные пошлины при поставках металлопродукции.Если у команды демократов получится это реализовать, Джо Байден получит жирный плюс в агитационный буклет к следующим выборам. Его команда сможет с полным основанием заявлять, что смогла купировать рост цен на топливо для металлургов, сохранила рабочие места и не допустила резкого скачка цен на внутреннем рынке.Замедление падения добычи угля, а то и некоторый рост выбьют из рук Трампа, уже заявившего о своих амбициях на переизбрание, еще один козырь. Демократы заручатся поддержкой владельцев угольных предприятий, повысят собственную популярность в традиционно республиканских и по совместительству угледобывающих штатах вроде Вайоминга, Дакоты или Юты. Это позволит также успокоить профильные профсоюзы, играющие в национальной политике весьма заметную роль. Всего месяц назад сенатор-демократ от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин под давлением местных угольных профсоюзов выступил против программы зеленой энергетики, продвигаемой его же партией.Для понимания масштаба демарша: речь идет о срыве программы стоимостью 550 миллиардов в рамках общегосударственного проекта в два триллиона долларов. Причем никто даже не скрывает, что сделано это было по требованию профсоюзов и чтобы включить угольщиков в свою избирательную команду.Разбирая экологическую повестку Америки, нужно держать в голове ряд малоизвестных фактов. Например, что буквально в первую неделю своей работы в Белом доме Байден подписал исполнительный ордер, запретив департаменту внутренних ресурсов выдачу разрешений на бурение. Однако губернаторы 14 штатов под управлением республиканцев это распоряжение просто проигнорировали. Например, судья в штате Луизиана просто отменил запрет.Демократы показательно бросились судиться со смутьянами, а когда процесс сошел с первых полос газет и основательно увяз в юридической казуистике, Вашингтон и департамент внутренних ресурсов без малейших угрызений совести передали нефтяникам дополнительные восемьдесят миллионов акров федеральных земель в районе Мексиканского залива.То есть обвинения экологов в адрес Байдена имеют все основания, ибо на словах президент США позиционирует себя как главного мирового борца за чистое экологичное будущее, а на деле он по части потакания углеводородной энергетике легко даст фору Дональду Трампу.Все происходящее, повторимся, не вызывает особой радости, ведь столь горячо и бурно обсуждаемое будущее планеты фактически не более чем пункт внутренних политических игрищ Америки. Той самой страны, которая действительно, учитывая ее вес на мировой арене и финансовые возможности, могла бы стать катализатором реальных изменений.

https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html

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https://ria.ru/20211124/ministr-1760514298.html

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в мире, авторы, экология, нефть, природный газ, энергетика, сша, джо байден, дональд трамп, мексиканский залив, цены на нефть