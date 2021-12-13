https://ria.ru/20211213/dolina-1763425230.html

"Ханжа": Долина ответила на критику длины своего платья

"Ханжа": Долина ответила на критику длины своего платья - РИА Новости, 13.12.2021

"Ханжа": Долина ответила на критику длины своего платья

Лариса Долина ответила в Instagram на критику длины своего платья. Певица выложила фотографию, где позирует в серебряном образе: короткое блестящее платье на... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:57

2021-12-13T11:57

2021-12-13T11:57

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Лариса Долина ответила в Instagram на критику длины своего платья. Певица выложила фотографию, где позирует в серебряном образе: короткое блестящее платье на запах звезда дополнила схожими по цвету туфлями и объемными серьгами-кольцами.Несмотря на многочисленные восторженные отзывы, наряд понравился не всем пользователям социальных сетей. Артистке попробовали указать на слишком короткую длину платья, которая открыла публике коленки певицы.Долина не осталась в долгу: она отметила, что возраст не должен влиять на длину наряда.Артистка часто получает комплименты по поводу фигуры. Ранее Долина признавалась, что сохранять стройность ей удается благодаря интервальному голоданию – она не ест по девятнадцать часов подряд. К похожему образу жизни она пытается приобщить и дочь Ангелину.

https://ria.ru/20211130/sobchak-1761492567.html

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шоу-бизнес, лариса долина, знаменитости