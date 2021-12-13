"Ханжа": Долина ответила на критику длины своего платья
Долина ответила на критику длины своего платья в социальных сетях
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Лариса Долина ответила в Instagram на критику длины своего платья. Певица выложила фотографию, где позирует в серебряном образе: короткое блестящее платье на запах звезда дополнила схожими по цвету туфлями и объемными серьгами-кольцами.
"Эх, жаль, что следующий год голубого, а не серебряного тигра", – написала певица.
Несмотря на многочисленные восторженные отзывы, наряд понравился не всем пользователям социальных сетей. Артистке попробовали указать на слишком короткую длину платья, которая открыла публике коленки певицы.
"Наряды артистов не по возрасту, что у Аллы, что у вас… Какие бы ноги не были, колени – некрасиво, нужно прикрыть", – написала подписчица.
Долина не осталась в долгу: она отметила, что возраст не должен влиять на длину наряда.
"Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа…", – ответила певица.
Артистка часто получает комплименты по поводу фигуры. Ранее Долина признавалась, что сохранять стройность ей удается благодаря интервальному голоданию – она не ест по девятнадцать часов подряд. К похожему образу жизни она пытается приобщить и дочь Ангелину.
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