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США пытаются устроить новый Карибский кризис. Как на это ответит Россия?
Действия США напоминают подготовку к Карибскому кризису, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2021
США пытаются устроить новый Карибский кризис. Как на это ответит Россия?
Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:40
2021-12-13T07:42
в мире
сша
москва
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
карибский кризис
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, "тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом"."В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать", — заявил замминистра.Он напомнил, что Москва ранее предложила альтернативу эскалации — неразмещение такого рода вооружений вблизи границ России, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений."Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться", — подчеркнул Рябков.Ранее МИД призвал США и НАТО юридически закрепить договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), карибский кризис, россия
03:40 13.12.2021 (обновлено: 07:42 13.12.2021)
 
Действия США напоминают подготовку к Карибскому кризису, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, "тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом".
"В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать", — заявил замминистра.
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Он напомнил, что Москва ранее предложила альтернативу эскалации — неразмещение такого рода вооружений вблизи границ России, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений.
"Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться", — подчеркнул Рябков.
Ранее МИД призвал США и НАТО юридически закрепить договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.
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В миреСШАМоскваСергей РябковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Карибский кризисРоссия
 
 
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