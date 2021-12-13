https://ria.ru/20211213/destabilizaitsya-1763386275.html

США пытаются устроить новый Карибский кризис. Как на это ответит Россия?

Действия США напоминают подготовку к Карибскому кризису, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2021

США пытаются устроить новый Карибский кризис. Как на это ответит Россия?

Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:40

2021-12-13T03:40

2021-12-13T07:42

в мире

сша

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

карибский кризис

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, "тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом"."В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать", — заявил замминистра.Он напомнил, что Москва ранее предложила альтернативу эскалации — неразмещение такого рода вооружений вблизи границ России, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений."Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться", — подчеркнул Рябков.Ранее МИД призвал США и НАТО юридически закрепить договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.

https://ria.ru/20211213/otnosheniya-1763384353.html

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), карибский кризис, россия