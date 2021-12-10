https://ria.ru/20211210/nato-1763194989.html

Россия потребовала от НАТО гарантий неразмещения ударных систем у границ

Россия потребовала от НАТО гарантий неразмещения ударных систем у границ - РИА Новости, 10.12.2021

Россия потребовала от НАТО гарантий неразмещения ударных систем у границ

Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс, заявили РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:30

2021-12-10T18:30

2021-12-10T18:30

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс, заявили в пятницу в МИД РФ."Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

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в мире, сша, москва, нато, россия