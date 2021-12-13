https://ria.ru/20211213/delo-1763412572.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове

СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове

Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после ЧП на территории Введенского женского монастыря в Серпухове,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:01

2021-12-13T11:01

2021-12-13T13:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после ЧП на территории Введенского женского монастыря в Серпухове, сообщил СК."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК)", — говорится в пресс-релизе ведомства.По предварительным данным ведомства, бывший ученик православной приходской школы совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Силовики уточняют информацию о количестве пострадавших. Как сообщалось ранее, травмы могли получить как минимум семь человек.В московском отделении РПЦ РИА Новости сообщили, что напавший скончался от ран в больнице.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадавшим детям сейчас ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211213/monastyr-1763397780.html

россия

серпухов

московская область (подмосковье)

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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания. 2021-12-13T11:01 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове , серпухов, московская область (подмосковье)