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СК начал проверку после дебоша москвича в самолете из-за маски
СК начал проверку после дебоша москвича в самолете из-за маски - РИА Новости, 13.12.2021
СК начал проверку после дебоша москвича в самолете из-за маски
Следователи начали проверку в отношении жителя Москвы, устроившего дебош после того, как его попросили покинуть самолет в Ульяновске из-за нарушения им правил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:19
2021-12-13T17:19
2021-12-13T17:47
происшествия
ульяновск
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку в отношении жителя Москвы, устроившего дебош после того, как его попросили покинуть самолет в Ульяновске из-за нарушения им правил поведения на воздушном транспорте, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции выводят из самолета пассажира. Как пишут очевидцы в комментариях, мужчина устроил скандал, так как его попросили надеть маску.По предварительным данным следователей, вечером 12 декабря пассажиру самолета в Ульяновске из-за нарушения им правил поведения на воздушном транспорте отказали в полете до Москвы. Мужчина, по данным ведомства, отказался выйти из самолета, оскорбляя членов экипажа и полицейских.Согласно информации следствия, пассажир вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, своими противоправными действиями подвергал опасности нормальную работу воздушного транспорта и активно сопротивлялся сотрудникам полиции."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ начата доследственная проверка в отношении 38-летнего жителя Москвы по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ – "оскорбление представителя власти" и частью 1 статьи 318 УК РФ – "применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновск, москва, следственный комитет россии (ск рф)
17:19 13.12.2021 (обновлено: 17:47 13.12.2021)
СК начал проверку после дебоша москвича в самолете из-за маски
СК начал проверку после дебоша жителя Москвы в самолете в Ульяновске из-за маски
САМАРА, 13 дек – РИА Новости.
Следователи начали проверку в отношении жителя Москвы
, устроившего дебош после того, как его попросили покинуть самолет в Ульяновске
из-за нарушения им правил поведения на воздушном транспорте, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции выводят из самолета пассажира. Как пишут очевидцы в комментариях, мужчина устроил скандал, так как его попросили надеть маску.
По предварительным данным следователей, вечером 12 декабря пассажиру самолета в Ульяновске из-за нарушения им правил поведения на воздушном транспорте отказали в полете до Москвы. Мужчина, по данным ведомства, отказался выйти из самолета, оскорбляя членов экипажа и полицейских.
Согласно информации следствия, пассажир вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, своими противоправными действиями подвергал опасности нормальную работу воздушного транспорта и активно сопротивлялся сотрудникам полиции.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ начата доследственная проверка в отношении 38-летнего жителя Москвы по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ – "оскорбление представителя власти" и частью 1 статьи 318 УК РФ – "применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.