https://ria.ru/20211213/blagoustroystvo-1763404726.html

За четыре года в Ивановской области благоустроили более 400 территорий

За четыре года в Ивановской области благоустроили более 400 территорий - РИА Новости, 13.12.2021

За четыре года в Ивановской области благоустроили более 400 территорий

В Ивановской области с 2018 года благоустроены 437 общественных территорий, из них 224 проекта реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:25

2021-12-13T10:25

2021-12-13T10:25

ивановская область

станислав воскресенский

благоустройство

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ИВАНОВО, 13 дек – РИА Новости. В Ивановской области с 2018 года благоустроены 437 общественных территорий, из них 224 проекта реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В числе благоустроенных за четыре года территорий – площади, скверы, парки, набережные, дворы, а также пространства ТОС, которые реализуют сами жители при поддержке регионального правительства", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что регион – один из лидеров по объему привлеченных грантов на благоустройство малых городов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года выиграно 18 грантов федерального отбора для 14 городов, в том числе пять городов стали победителями в этом году.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил с 2022 года предусмотреть для муниципалитетов, в которых благоустраивались объекты, средства на их содержание. "Все это мы строим – это хорошо, но это надо содержать. И содержать продуманно, так, чтобы это все-таки сохранилось. В этой связи мы по тем объектам, которые сейчас будем делать, будем выделять деньги муниципалитетам в первый год именно на содержание", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20211206/gospodderzhka-1762331876.html

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станислав воскресенский, благоустройство