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Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс

Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс - РИА Новости, 13.12.2021

Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс

Аэрофлот совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:36

2021-12-13T12:36

2021-12-13T12:36

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Аэрофлот совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и расширением применения "зеленого топлива" в России. Для этих целей участники альянса планируют разработать дорожную карту и будут координировать совместные усилия в данной области, сообщает пресс-служба Аэрофлота."Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа Аэрофлот уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности – за прошедшее десятилетия мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг на встречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации", - сказал замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот Андрей Чиханчин.В состав альянс также входят группа компаний "Волга-Днепр", ФГУП "ГосНИИ ГА", ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и S7 Group.В рамках альянса стороны договорились способствовать продвижению SAF на российском рынке для использования в соответствии с местными и международными нормами и требованиями, а также в соответствии со спецификациями, включая сертификат типа самолета и другую эксплуатационную документацию.Участники альянса поставили амбициозную цель для отечественного рынка гражданской авиации - выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года."Евразийский SAF альянс" является продолжением инициатив участников альянса по внедрению принципов устойчивого развития в свою деятельность и нацелен внести вклад в дальнейшее повышение экологичности авиационного транспорта и постепенную декарбонизацию авиационной отрасли. Участники альянса считают, что согласованные действия ведущих российских и европейских компаний в области энергетики, авиастроения и авиации, а также государственных органов и регулирующих органов будут способствовать достижению поставленных целей."Евразийский SAF альянс" – инклюзивная экосистема, открытая для участия компаний по всей цепочке создания SAF, включая производителей топлива, авиакомпаний, аэропортов, производителей самолетов, производителей двигателей и исследовательских институтов.Как отмечается в собщении, Аэрофлот предпринимает решительные шаги для сокращения парниковых газов. В сентябре Аэрофлот и "Газпром нефть" подписали соглашение о совместных усилиях по производству и использованию SAF с целью снизить выбросы CO₂ от перевозок.

https://ria.ru/20211208/premiya-1762758527.html

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