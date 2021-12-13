Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/alyans-1763436407.html
Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс
Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс - РИА Новости, 13.12.2021
Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс
Аэрофлот совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:36
2021-12-13T12:36
новости компаний - экономика
экология
аэрофлот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_c3f36b0775b5edebf8c64ff38fde6682.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Аэрофлот совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и расширением применения "зеленого топлива" в России. Для этих целей участники альянса планируют разработать дорожную карту и будут координировать совместные усилия в данной области, сообщает пресс-служба Аэрофлота."Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа Аэрофлот уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности – за прошедшее десятилетия мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг на встречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации", - сказал замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот Андрей Чиханчин.В состав альянс также входят группа компаний "Волга-Днепр", ФГУП "ГосНИИ ГА", ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и S7 Group.В рамках альянса стороны договорились способствовать продвижению SAF на российском рынке для использования в соответствии с местными и международными нормами и требованиями, а также в соответствии со спецификациями, включая сертификат типа самолета и другую эксплуатационную документацию.Участники альянса поставили амбициозную цель для отечественного рынка гражданской авиации - выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года."Евразийский SAF альянс" является продолжением инициатив участников альянса по внедрению принципов устойчивого развития в свою деятельность и нацелен внести вклад в дальнейшее повышение экологичности авиационного транспорта и постепенную декарбонизацию авиационной отрасли. Участники альянса считают, что согласованные действия ведущих российских и европейских компаний в области энергетики, авиастроения и авиации, а также государственных органов и регулирующих органов будут способствовать достижению поставленных целей."Евразийский SAF альянс" – инклюзивная экосистема, открытая для участия компаний по всей цепочке создания SAF, включая производителей топлива, авиакомпаний, аэропортов, производителей самолетов, производителей двигателей и исследовательских институтов.Как отмечается в собщении, Аэрофлот предпринимает решительные шаги для сокращения парниковых газов. В сентябре Аэрофлот и "Газпром нефть" подписали соглашение о совместных усилиях по производству и использованию SAF с целью снизить выбросы CO₂ от перевозок.
https://ria.ru/20211208/premiya-1762758527.html
https://ria.ru/20211202/aviakompaniya-1761882432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_9ac5a2cbc9dbbe80a400fa86ca428c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, экология, аэрофлот, россия
12:36 13.12.2021
 

Аэрофлот и ряд крупнейших компаний создали биотопливный альянс

© Пресс-служба Аэрофлота / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" с символикой 70-летия Великой Победы
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
© Пресс-служба Аэрофлота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Аэрофлот совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и расширением применения "зеленого топлива" в России. Для этих целей участники альянса планируют разработать дорожную карту и будут координировать совместные усилия в данной области, сообщает пресс-служба Аэрофлота.
"Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа Аэрофлот уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности – за прошедшее десятилетия мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг на встречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации", - сказал замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот Андрей Чиханчин.
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 14:37
Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021"
В состав альянс также входят группа компаний "Волга-Днепр", ФГУП "ГосНИИ ГА", ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и S7 Group.
В рамках альянса стороны договорились способствовать продвижению SAF на российском рынке для использования в соответствии с местными и международными нормами и требованиями, а также в соответствии со спецификациями, включая сертификат типа самолета и другую эксплуатационную документацию.
Участники альянса поставили амбициозную цель для отечественного рынка гражданской авиации - выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года.
"Евразийский SAF альянс" является продолжением инициатив участников альянса по внедрению принципов устойчивого развития в свою деятельность и нацелен внести вклад в дальнейшее повышение экологичности авиационного транспорта и постепенную декарбонизацию авиационной отрасли. Участники альянса считают, что согласованные действия ведущих российских и европейских компаний в области энергетики, авиастроения и авиации, а также государственных органов и регулирующих органов будут способствовать достижению поставленных целей.
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:26
АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"
"Евразийский SAF альянс" – инклюзивная экосистема, открытая для участия компаний по всей цепочке создания SAF, включая производителей топлива, авиакомпаний, аэропортов, производителей самолетов, производителей двигателей и исследовательских институтов.
Как отмечается в собщении, Аэрофлот предпринимает решительные шаги для сокращения парниковых газов. В сентябре Аэрофлот и "Газпром нефть" подписали соглашение о совместных усилиях по производству и использованию SAF с целью снизить выбросы CO₂ от перевозок.
 
Новости компаний - ЭкономикаЭкологияАэрофлотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
23:05Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности
23:00Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями
22:58Умер скульптор Николай Селиванов
Лента новостейМолния
Как спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал АссанжаНовак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасностиПольша пригрозила Белоруссии новыми санкциямиУмер скульптор Николай Селиванов