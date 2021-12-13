https://ria.ru/20211213/aeroflot-1763567769.html

Эксперты оценили инициативу Аэрофлота создать экологический SAF альянс

Эксперты оценили инициативу Аэрофлота создать экологический SAF альянс - РИА Новости, 13.12.2021

Эксперты оценили инициативу Аэрофлота создать экологический SAF альянс

Российская авиаотрасль должна получить возможность в кратчайшие сроки начать использовать биотопливо, которое обеспечивает нейтральный углеродный баланс, заявил РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:22

2021-12-13T22:22

2021-12-13T22:22

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российская авиаотрасль должна получить возможность в кратчайшие сроки начать использовать биотопливо, которое обеспечивает нейтральный углеродный баланс, заявил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, комментируя создание Аэрофлотом вместе с партнерами "Евразийского SAF альянса", который займётся внедрением и расширением применения "зеленого топлива" в России."Принципиально важно, чтобы российские компании имели возможность в кратчайшее время перейти к использованию биотоплива", - сказал РИА Новости Пантелеев.Заинтересованность в таком переходе, по его словам, есть не только у Аэрофлота, но и у других перевозчиков, совершающих международные рейсы.Как сообщил в понедельник Аэрофлот, авиаперевозчик совместно с партнерами, среди которых "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание "Евразийского SAF альянса" для продвижения "зеленого" авиатоплива на российском рынке для использования в соответствии с местными и международными нормами и требованиями, а также в соответствии со спецификациями, включая сертификат типа самолета и другую эксплуатационную документацию. Участники альянса поставили амбициозную цель для отечественного рынка гражданской авиации - выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года."SAF дословно означает "устойчивое авиационное топливо", использование которого обеспечивает нейтральный углеродный баланс. Это единственная возможность очень быстро сместить баланс выброса парниковых газов как можно ближе к желаемому показателю нейтральности", - подчеркнул Пантелеев.По словам эксперта, при создании этого топлива используется биомасса специально культивируемых растений, которые в процессе роста поглощают СО2, что на выходе дает желаемый баланс."Очень показательно вхождение в "Евразийский SAF-альянс" одного из крупнейших производителей традиционного авиатоплива - "Газпром нефти", заинтересованного в том, чтобы стать производителем и поставщиком биотоплива. В альянс вошли и научные институты, которые будут участвовать в отработке технологий производства, транспортировки, хранения и применения этого топлива", - отметил Пантелеев.В свою очередь, главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров подчеркнул, что "зеленый разворот" - это общемировой тренд, и возврат к прежнему положению дел уже невозможен."Наши авиакомпании, в первую очередь, конечно же, Аэрофлот, обеспечивающий перевозками половину рынка, сегодня имеют один из самых экологичных в мире парков воздушных судов. Сам Аэрофлот говорит о 30% снижения удельных выбросов СО2 за последнее десятилетие. Мы уже идем в русле экологической повестки", - сказал он.Однако, по словам эксперта, для реализации этого важного проекта не обойтись без партнерства со всеми участниками цепочки обеспечения авиации биотопливом."Нужна организация усилий, начиная от производителей до логистики, контроля и заправки. Аэрофлот готов возглавить этот процесс. Но, чтобы реализовать это к 2024 году, нужны совместные усилия", - заключил Гусаров.

https://ria.ru/20211213/alyans-1763436407.html

https://ria.ru/20211202/aviakompaniya-1761882432.html

https://ria.ru/20211208/premiya-1762758527.html

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