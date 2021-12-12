Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/ukraina-1763348766.html
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины - РИА Новости, 12.12.2021
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:44
2021-12-12T17:12
в мире
украина
европа
нато
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg
КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы в Международный день нейтралитета."Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями", — говорится в документе.В ОПЗЖ напомнили, что стремление к нейтралитету было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года. "Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО", — отмечается в заявлении.По мнению членов партии, эти изменения включили в основной закон в нарушение конституционных процедур."Это решение не сделало нашу страну ни богаче, ни защищеннее. Оно раскололо общество. Создало риски углубления конфронтации в отношениях с нашими соседями, сделало Украину заложницей геополитического противостояния. Несмотря на очевидную несостоятельность, бесперспективность и опасность этого курса нынешняя власть отказалась менять политику и следом за Порошенко рассказывает сказки о "скором вступлении" Украины в НАТО. "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает украинскому народу реальную альтернативу. Это путь нейтралитета и внеблоковости", — подчеркнули в партии.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины, а в 2019-м курс в НАТО и Евросоюз закрепили в Конституции. Сейчас Украина обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Однако, как заявлял бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву потребуется достичь многих критериев, на что уйдет много времени.Россия, со своей стороны, обеспокоена попытками освоения НАТО украинской территории. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещения в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.
https://ria.ru/20211212/torg-1763314605.html
https://ria.ru/20211212/zakharova-1763334210.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc7da65577aa526e7b96c8d96f590e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, нато, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
15:44 12.12.2021 (обновлено: 17:12 12.12.2021)
 
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины

Партия "Оппозиционная платформа" предложила вернуться к внеблоковому статусу Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы в Международный день нейтралитета.
"Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями", — говорится в документе.
В ОПЗЖ напомнили, что стремление к нейтралитету было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года.
"Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО", — отмечается в заявлении.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
02:26
"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
По мнению членов партии, эти изменения включили в основной закон в нарушение конституционных процедур.
"Это решение не сделало нашу страну ни богаче, ни защищеннее. Оно раскололо общество. Создало риски углубления конфронтации в отношениях с нашими соседями, сделало Украину заложницей геополитического противостояния. Несмотря на очевидную несостоятельность, бесперспективность и опасность этого курса нынешняя власть отказалась менять политику и следом за Порошенко рассказывает сказки о "скором вступлении" Украины в НАТО. "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает украинскому народу реальную альтернативу. Это путь нейтралитета и внеблоковости", — подчеркнули в партии.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины, а в 2019-м курс в НАТО и Евросоюз закрепили в Конституции. Сейчас Украина обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Однако, как заявлял бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву потребуется достичь многих критериев, на что уйдет много времени.
Россия, со своей стороны, обеспокоена попытками освоения НАТО украинской территории. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещения в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12:36
Захарова назвала действия G7 по Украине ошибочными
 
В миреУкраинаЕвропаНАТОВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
02:15Врач развеял мифы о коллагене
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошнуюВрач развеял мифы о коллагенеДруг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса