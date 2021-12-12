https://ria.ru/20211212/ukraina-1763348766.html

В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины

В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины - РИА Новости, 12.12.2021

В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:44

2021-12-12T15:44

2021-12-12T17:12

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украина

европа

нато

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы в Международный день нейтралитета."Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями", — говорится в документе.В ОПЗЖ напомнили, что стремление к нейтралитету было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года. "Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО", — отмечается в заявлении.По мнению членов партии, эти изменения включили в основной закон в нарушение конституционных процедур."Это решение не сделало нашу страну ни богаче, ни защищеннее. Оно раскололо общество. Создало риски углубления конфронтации в отношениях с нашими соседями, сделало Украину заложницей геополитического противостояния. Несмотря на очевидную несостоятельность, бесперспективность и опасность этого курса нынешняя власть отказалась менять политику и следом за Порошенко рассказывает сказки о "скором вступлении" Украины в НАТО. "Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагает украинскому народу реальную альтернативу. Это путь нейтралитета и внеблоковости", — подчеркнули в партии.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины, а в 2019-м курс в НАТО и Евросоюз закрепили в Конституции. Сейчас Украина обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Однако, как заявлял бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву потребуется достичь многих критериев, на что уйдет много времени.Россия, со своей стороны, обеспокоена попытками освоения НАТО украинской территории. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещения в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

https://ria.ru/20211212/torg-1763314605.html

https://ria.ru/20211212/zakharova-1763334210.html

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в мире, украина, европа, нато, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь