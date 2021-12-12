https://ria.ru/20211212/ukraina-1763333797.html

Война против всех или отец нации. Что выберет Зеленский

Украинский экс-депутат перечислил четыре сценария для Зеленского - РИА Новости, 12.12.2021

Война против всех или отец нации. Что выберет Зеленский

Украинский экс-депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в статье для "Главреда" описал четыре сценария, с которыми, по его мнению,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:32

2021-12-12T12:32

2021-12-12T13:03

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинский экс-депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в статье для "Главреда" описал четыре сценария, с которыми, по его мнению, столкнется президент Владимир Зеленский в 2022 году.Согласно первому варианту, который автор материала охарактеризовал как "идеальный шторм", Киев теряет поддержку ключевых союзников на Западе, в то время как те заключают соглашения по Украине без нее самой. "Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, <...> внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ (финансово-промышленными группами. — Прим. ред.)", — считает он.По его словам, в результате к 2023 году Украина, вероятнее всего, погрузится в глубокий кризис. Второй сценарий, отметил Денисенко, заключается в "войне против всех". Как считает автор, это произойдет в том случае, если ситуация на мировой арене сложится не в пользу Украины. В частности, Киеву придется идти на компромиссы по Донбассу, которые станут триггером для внутреннего противостояния."Как результат получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским. Вероятность такого развития процессов достаточно велика — до 50-55 процентов", — полагает бывший нардеп. Третий вариант предполагает борьбу украинского лидера против несогласных внутри страны, захват контроля над силовым блоком и проведение, как высказался Денисенко, популистских инициатив."В результате, одержав победу, Зеленский начнет переформатирование власти", — заключил он, добавив, что вероятность такого развития событий — не более 40 процентов.Последним Денисенко назвал превращение Зеленского в "отца нации". Для этого, по мнению политика, нужно событие, которое потрясет украинское общество или нечто, что можно представить подобным образом с помощью СМИ."Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины", — пояснил он, приведя в пример стихийное бедствие, техногенную катастрофу, "агрессивные действия" России.По данным социологических исследований, Зеленский, который набрал на президентских выборах 2019 года более 70 процентов голосов, стремительно теряет популярность. Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября, его готовы поддержать только 23 процента респондентов. Украинский лидер уступает экс-спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого 25 процентов.

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763066665.html

https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вадим денисенко, ситуация на украине, россия