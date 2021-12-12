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Религия
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"Воронежский клад". Ученые бьются над загадкой легендарного народа степи
"Воронежский клад". Ученые бьются над загадкой легендарного народа степи - РИА Новости, 12.12.2021
"Воронежский клад". Ученые бьются над загадкой легендарного народа степи
Российские археологи совершили громкое открытие — в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением неизвестного божества скифов. Ученые полагают,... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:00
2021-12-12T08:04
религия
воронежская область
аналитика - религия и мировоззрение
восточная европа
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Российские археологи совершили громкое открытие — в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением неизвестного божества скифов. Ученые полагают, что артефакт полностью изменит представления о верованиях малоизученного племени. О том, кому поклонялся степной народ, — в материале РИА Новости.Важная детальРаскопки кургана в Острогожском районе Воронежской области ведут уже более десяти лет. Археологи исследовали почти два десятка скифских погребений разных эпох. Однако ничего не обнаружили — могильники разграбили еще в древности.И вот в полевой сезон 2021-го ученым улыбнулась удача. Под огромной — 40 метров в диаметре — земляной насыпью скрывалась деревянная гробница. А в ней — тело мужчины 40-50 лет. Захоронение датировали IV веком до нашей эры.Много столетий назад его тоже пытались обобрать. Но к приходу мародеров крыша склепа обвалилась. Поэтому некоторый погребальный инвентарь уцелел. В том числе небольшая — 35 сантиметров в длину — серебряная пластина.В центре изображена крылатая богиня. На ней — корона с рогами, верхняя часть тела обнажена. С обеих сторон небожительницу окружают грифоны с орлиными головами.Ученые предполагают, что это Аргимпаса — скифская владычица зверей, покровительница человеческого и животного плодородия."Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур, — отмечают исследователи. — Тем не менее в наши представления о скифских религиозных верованиях внесен заметный вклад: во-первых, на одном предмете видны сразу несколько божеств; во-вторых — это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии — на Среднем Дону".Внимание ученых даже к таким небольшим артефактам понятно: религия скифов, по большому счету, до сих пор загадка.Кто они и откуда пришлиИзвестно, что три тысячи лет назад в степях Восточной Европы, прежде всего на территории современных России и Украины, неожиданно появился новый народ. Воинственные чужестранцы именовали себя "сколоты". Античные авторы нарекли их скифами."Вопрос об их происхождении наука в целом решила. На рубеже VIII-VII веков до нашей эры скифы двинулись с территории Северного Китая на запад. Этот факт подтверждают находки на Южном Урале, Алтае и в Казахстане. Археологи обнаруживают там следы кочевников", — говорит руководитель Донской археологической экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.Достигнув Причерноморья, скифы повернули на юг. Вскоре о них узнала вся Передняя Азия. Там кочевники долгое время воевали с грозным Ассирийским царством. Но, потерпев поражение, возвратились в Причерноморье.К концу IV века до нашей эры владения степного народа заметно сократились. В основном это были просторы Крыма, куда позже вторглись племена сарматов. К III веку до нашей эры скифы окончательно сошли с исторической арены."Их довольно трудно исследовать. В первую очередь потому, что у них не было письменности. А значит, нет аутентичных источников для изучения", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Долгое время ученые опирались на немногочисленные сведения античных авторов. Прежде всего — на многотомный труд Геродота "История".Кровавый кумирАвтор лично бывал в Северном Причерноморье, в устье Буга и Днепра. Там он мог непосредственно общаться с местным населением. Греческий ученый оставил подробные описания скифских верований и ритуалов."Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего — Гестию, затем Зевса и Гею; после них — Аполлона и Афродиту Небесную, Геракла и Ареса. На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс — Папей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита Небесная — Аргимпаса", — указывает Геродот.Больше всех они чтили бога войны — в греческом варианте Ареса. Ему воздвигали святилища, которые обычно выглядели как гигантские горы хвороста. В вершину строения втыкали железный меч.Нередко скифы приносили любимому богу человеческие жертвы. "Головы пленников, — пишет Геродот, — сначала окропляются вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют ею меч. У заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух. Рука остается лежать там, где упала, а труп жертвы лежит отдельно".Долгое время считали, что это миф. Однако российские археологи подтвердили античные сведения."Скифы действительно отдавали пальму первенства богу войны Аресу. Немногочисленные святилища, посвященные ему, обнаружили на территории так называемого Каменского городища в Запорожской области Украины", — рассказывает Валерий Гуляев.А вот другим богам, отмечает археолог, алтарей не строили. По крайней мере, ученые их не нашли.Несмотря на отсутствие святилищ, у скифов были многочисленные обряды, которые имели отношение к смерти и потустороннему миру. Кочевники верили, что покойники могут вмешиваться в дела живых. С этим связан довольно необычный ритуал — о нем археологи узнали благодаря раскопкам на Алтае.Там в 2006-м обнаружили два странных захоронения. Умершим, перед тем как положить в могилу, отрубили голову и стопы. Зачем-то сломали пальцы и сорвали одежду.Ученые надеются, что найденная серебряная пластина поможет пролить свет на представления скифов о загробном мире. Белых пятен в истории вошедшего в легенды народа все еще очень много.
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воронежская область, аналитика - религия и мировоззрение, восточная европа, россия
08:00 12.12.2021 (обновлено: 08:04 12.12.2021)
 

"Воронежский клад". Ученые бьются над загадкой легендарного народа степи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР. 1974 год
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР. 1974 год - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Российские археологи совершили громкое открытие — в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением неизвестного божества скифов. Ученые полагают, что артефакт полностью изменит представления о верованиях малоизученного племени. О том, кому поклонялся степной народ, — в материале РИА Новости.

Важная деталь

Раскопки кургана в Острогожском районе Воронежской области ведут уже более десяти лет. Археологи исследовали почти два десятка скифских погребений разных эпох. Однако ничего не обнаружили — могильники разграбили еще в древности.
И вот в полевой сезон 2021-го ученым улыбнулась удача. Под огромной — 40 метров в диаметре — земляной насыпью скрывалась деревянная гробница. А в ней — тело мужчины 40-50 лет. Захоронение датировали IV веком до нашей эры.
Много столетий назад его тоже пытались обобрать. Но к приходу мародеров крыша склепа обвалилась. Поэтому некоторый погребальный инвентарь уцелел. В том числе небольшая — 35 сантиметров в длину — серебряная пластина.
В центре изображена крылатая богиня. На ней — корона с рогами, верхняя часть тела обнажена. С обеих сторон небожительницу окружают грифоны с орлиными головами.
Ученые предполагают, что это Аргимпаса — скифская владычица зверей, покровительница человеческого и животного плодородия.
"Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур, — отмечают исследователи. — Тем не менее в наши представления о скифских религиозных верованиях внесен заметный вклад: во-первых, на одном предмете видны сразу несколько божеств; во-вторых — это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии — на Среднем Дону".
© Фото : Институт археологии РАНСеребряная накладка, найденная археологами Донской экспедиции
Серебряная накладка, найденная археологами Донской экспедиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Институт археологии РАН
Серебряная накладка, найденная археологами Донской экспедиции
Внимание ученых даже к таким небольшим артефактам понятно: религия скифов, по большому счету, до сих пор загадка.

Кто они и откуда пришли

Известно, что три тысячи лет назад в степях Восточной Европы, прежде всего на территории современных России и Украины, неожиданно появился новый народ. Воинственные чужестранцы именовали себя "сколоты". Античные авторы нарекли их скифами.
"Вопрос об их происхождении наука в целом решила. На рубеже VIII-VII веков до нашей эры скифы двинулись с территории Северного Китая на запад. Этот факт подтверждают находки на Южном Урале, Алтае и в Казахстане. Археологи обнаруживают там следы кочевников", — говорит руководитель Донской археологической экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.
Достигнув Причерноморья, скифы повернули на юг. Вскоре о них узнала вся Передняя Азия. Там кочевники долгое время воевали с грозным Ассирийским царством. Но, потерпев поражение, возвратились в Причерноморье.
CC BY-SA 3.0 / Dbachmann / Расселение скифов
Расселение скифов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Dbachmann /
Расселение скифов
К концу IV века до нашей эры владения степного народа заметно сократились. В основном это были просторы Крыма, куда позже вторглись племена сарматов. К III веку до нашей эры скифы окончательно сошли с исторической арены.
"Их довольно трудно исследовать. В первую очередь потому, что у них не было письменности. А значит, нет аутентичных источников для изучения", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
Долгое время ученые опирались на немногочисленные сведения античных авторов. Прежде всего — на многотомный труд Геродота "История".

Кровавый кумир

Автор лично бывал в Северном Причерноморье, в устье Буга и Днепра. Там он мог непосредственно общаться с местным населением. Греческий ученый оставил подробные описания скифских верований и ритуалов.
CC BY 2.5 / Marie-Lan Nguyen / Head of Herodotos; Greek inscriptionБюст Геродота
Бюст Геродота - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY 2.5 / Marie-Lan Nguyen / Head of Herodotos; Greek inscription
Бюст Геродота
"Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего — Гестию, затем Зевса и Гею; после них — Аполлона и Афродиту Небесную, Геракла и Ареса. На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс — Папей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита Небесная — Аргимпаса", — указывает Геродот.
Больше всех они чтили бога войны — в греческом варианте Ареса. Ему воздвигали святилища, которые обычно выглядели как гигантские горы хвороста. В вершину строения втыкали железный меч.
Нередко скифы приносили любимому богу человеческие жертвы. "Головы пленников, — пишет Геродот, — сначала окропляются вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют ею меч. У заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух. Рука остается лежать там, где упала, а труп жертвы лежит отдельно".
Долгое время считали, что это миф. Однако российские археологи подтвердили античные сведения.
"Скифы действительно отдавали пальму первенства богу войны Аресу. Немногочисленные святилища, посвященные ему, обнаружили на территории так называемого Каменского городища в Запорожской области Украины", — рассказывает Валерий Гуляев.
© Фото : Институт археологии РАНОбщий вид погребения № 2, где археологами Донской экспедиции была найдена серебряная накладка
Общий вид погребения № 2, где археологами Донской экспедиции была найдена серебряная накладка - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Институт археологии РАН
Общий вид погребения № 2, где археологами Донской экспедиции была найдена серебряная накладка
А вот другим богам, отмечает археолог, алтарей не строили. По крайней мере, ученые их не нашли.
Несмотря на отсутствие святилищ, у скифов были многочисленные обряды, которые имели отношение к смерти и потустороннему миру. Кочевники верили, что покойники могут вмешиваться в дела живых. С этим связан довольно необычный ритуал — о нем археологи узнали благодаря раскопкам на Алтае.
Там в 2006-м обнаружили два странных захоронения. Умершим, перед тем как положить в могилу, отрубили голову и стопы. Зачем-то сломали пальцы и сорвали одежду.
Ученые надеются, что найденная серебряная пластина поможет пролить свет на представления скифов о загробном мире. Белых пятен в истории вошедшего в легенды народа все еще очень много.
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