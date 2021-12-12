https://ria.ru/20211212/sobaki-1763315971.html

Нужна ли вам собака? Кинолог уже нашел ответ

Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака - РИА Новости, 12.12.2021

Нужна ли вам собака? Кинолог уже нашел ответ

Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T03:26

2021-12-12T03:26

2021-12-12T03:44

общество

москва

собаки

владимир голубев

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не недооценивать сложности совместной жизни с питомцем, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он предупредил, что перед тем как завести собаку, будущему владельцу следует оценить свои возможности и понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с питомцем. Кроме того, нужно быть уверенным в наличии временных и финансовых ресурсов на животное, и в том, что жилищные условия позволяют держать питомца конкретной породы в доме.Также, по словам кинолога, не стоит забывать, что заниматься воспитанием собаки нужно будет так, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Он посоветовал заранее подумать, сколько времени можно будет выделять для прогулок и какую сумму тратить на уход и корм для питомца. Кроме того, по словам Голубева, необходимо убедиться, что все в доме согласны на собаку и все должны понимать, как может измениться их жизнь с ее появлением."К собакам не выдается инструкции, вам придется учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоемкий процесс. Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания, что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье", — добавил Голубев.Еще одним немаловажным фактором, который нужно учесть перед приобретением собаки, он назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что ее нет, а если есть, то проверить, что именно может ее вызывать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.При этом кинолог призвал будущего хозяина собаки не расстраиваться, если у него или членов семьи обследование на аллергию покажет положительный результат. В таком случае можно проконсультироваться с врачом, который сможет подсказать собаку определенной породы, которая не будет аллергенной.Наконец, нужно определиться с породой, отметил Голубев, и понять, для чего именно нужна собака - для совместных прогулок, охраны дома или занятий спортом, для выставочной деятельности или охоты."Нельзя забывать о функции, для выполнения которой порода создана. Помимо генетически заложенных характеристик, каждое животное обладает индивидуальным характером, но проявление природных инстинктов всегда будет сопровождать собаку, поэтому так важно заранее определиться, что вы собираетесь, а чего точно не будете делать совместно с вашим будущим питомцем", - добавил он.

https://ria.ru/20211113/sobakovody-1758871241.html

https://ria.ru/20211130/sobaka-1761383050.html

https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html

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общество, москва, собаки, владимир голубев