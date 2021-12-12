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Нужна ли вам собака? Кинолог уже нашел ответ
Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака - РИА Новости, 12.12.2021
Нужна ли вам собака? Кинолог уже нашел ответ
Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T03:26
2021-12-12T03:44
общество
москва
собаки
владимир голубев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не недооценивать сложности совместной жизни с питомцем, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он предупредил, что перед тем как завести собаку, будущему владельцу следует оценить свои возможности и понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с питомцем. Кроме того, нужно быть уверенным в наличии временных и финансовых ресурсов на животное, и в том, что жилищные условия позволяют держать питомца конкретной породы в доме.Также, по словам кинолога, не стоит забывать, что заниматься воспитанием собаки нужно будет так, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Он посоветовал заранее подумать, сколько времени можно будет выделять для прогулок и какую сумму тратить на уход и корм для питомца. Кроме того, по словам Голубева, необходимо убедиться, что все в доме согласны на собаку и все должны понимать, как может измениться их жизнь с ее появлением."К собакам не выдается инструкции, вам придется учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоемкий процесс. Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания, что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье", — добавил Голубев.Еще одним немаловажным фактором, который нужно учесть перед приобретением собаки, он назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что ее нет, а если есть, то проверить, что именно может ее вызывать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.При этом кинолог призвал будущего хозяина собаки не расстраиваться, если у него или членов семьи обследование на аллергию покажет положительный результат. В таком случае можно проконсультироваться с врачом, который сможет подсказать собаку определенной породы, которая не будет аллергенной.Наконец, нужно определиться с породой, отметил Голубев, и понять, для чего именно нужна собака - для совместных прогулок, охраны дома или занятий спортом, для выставочной деятельности или охоты."Нельзя забывать о функции, для выполнения которой порода создана. Помимо генетически заложенных характеристик, каждое животное обладает индивидуальным характером, но проявление природных инстинктов всегда будет сопровождать собаку, поэтому так важно заранее определиться, что вы собираетесь, а чего точно не будете делать совместно с вашим будущим питомцем", - добавил он.
https://ria.ru/20211113/sobakovody-1758871241.html
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общество, москва, собаки, владимир голубев
03:26 12.12.2021 (обновлено: 03:44 12.12.2021)
 
Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака

Президент РКФ Голубев: желающим завести собаку нужно опираться на факты, а не на фантазии

© Depositphotos / ChalabalaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Chalabala
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не недооценивать сложности совместной жизни с питомцем, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Не нужно недооценивать ответственность при решении завести собаку, но и воспринимать это исключительно как череду обязанностей тоже не стоит. Истина всегда где-то посередине … принимайте решение, опираясь на факты, а не фантазии. И тогда реальная жизнь с собакой вас не разочарует", — сказал Голубев.

Он предупредил, что перед тем как завести собаку, будущему владельцу следует оценить свои возможности и понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с питомцем. Кроме того, нужно быть уверенным в наличии временных и финансовых ресурсов на животное, и в том, что жилищные условия позволяют держать питомца конкретной породы в доме.
Также, по словам кинолога, не стоит забывать, что заниматься воспитанием собаки нужно будет так, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Он посоветовал заранее подумать, сколько времени можно будет выделять для прогулок и какую сумму тратить на уход и корм для питомца. Кроме того, по словам Голубева, необходимо убедиться, что все в доме согласны на собаку и все должны понимать, как может измениться их жизнь с ее появлением.
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"К собакам не выдается инструкции, вам придется учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоемкий процесс. Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания, что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье", — добавил Голубев.
Еще одним немаловажным фактором, который нужно учесть перед приобретением собаки, он назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что ее нет, а если есть, то проверить, что именно может ее вызывать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.
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При этом кинолог призвал будущего хозяина собаки не расстраиваться, если у него или членов семьи обследование на аллергию покажет положительный результат. В таком случае можно проконсультироваться с врачом, который сможет подсказать собаку определенной породы, которая не будет аллергенной.
Наконец, нужно определиться с породой, отметил Голубев, и понять, для чего именно нужна собака - для совместных прогулок, охраны дома или занятий спортом, для выставочной деятельности или охоты.
"Нельзя забывать о функции, для выполнения которой порода создана. Помимо генетически заложенных характеристик, каждое животное обладает индивидуальным характером, но проявление природных инстинктов всегда будет сопровождать собаку, поэтому так важно заранее определиться, что вы собираетесь, а чего точно не будете делать совместно с вашим будущим питомцем", - добавил он.
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ОбществоМосквасобакиВладимир Голубев
 
 
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