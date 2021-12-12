08:00 12.12.2021 (обновлено: 08:05 12.12.2021)
Пол попутали. Когда самки берут на себя мужские роли
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Обычно самка слабее самца, ее главное назначение — заботиться о потомстве. Однако в природе есть обратные примеры. У некоторых видов женские особи не только ведут себя брутально, но и внешне маскируются под сильный пол из-за высокого уровня тестостерона. О том, каким животным присуща смена гендерных ролей, — в материале РИА Новости.
Естественные транссексуалы
У млекопитающих пол определен генетически. У женских особей две хромосомы — XX, у мужских — XY. Кажется, все просто. Но это только хромосомный пол. После семи недель развития эмбрион начинает приобретать пол биологический.
На мужской хромосоме включается ген SRY, который контролирует шесть десятков других генов, в частности запускает синтез антимюллерова гормона. У эмбриона формируются мужские половые органы. Если ген по каким-то причинам не срабатывает, рождается женщина, но с мужским хромосомным полом. Репродуктивные органы будут недоразвиты, скорее всего, наступит бесплодие.
Для людей и в целом млекопитающих вышеописанная ситуация — патология, однако есть исключения. Например, кроты. У них по крайней мере восемь видов, где самки по природе мужеподобные. В их яичниках есть также ткани мужских семенников, такой орган называют овотестикулами. Они не производят сперму, зато в изобилии синтезируют мужские половые гормоны.
Большую часть года взрослая иберийская кротиха выглядит и ведет себя как заправский самец. У нее хорошо развитая мускулатура, а половые органы внешне напоминают мужские: вагина скрыта, клитор увеличен. Семенниковая ткань в овотестикулах преобладает, уровень тестостерона высокий. В период спаривания все меняется. Семенники сжимаются, яичники увеличиваются, тестостерон падает, вагина открывается, и самочка готова выполнять свою основную функцию.
4/n This is because, instead of ovaries, female moles develop ovotestes consisting of:— Darío G. Lupiáñez (@Dariloops) October 9, 2020
-Ovarian portion: supports sexual reproduction (with male moles).
-Testicular portion: cannot produce gametes but secretes high amounts of androgens. pic.twitter.com/JP1B79bcF2
Как выяснили в прошлом году ученые из Германии вместе с коллегами из других стран, интерсексуальность у самок иберийских кротов — генетическая. Как у всех женских особей, у них нет Y-хромосомы, а значит, нет и гена SRY, однако в результате мутаций участки ДНК, контролирующие половое развитие, включают выработку семенниковой ткани и активный синтез мужских половых гормонов — андрогенов. Авторы работы предполагают, что это результат приспособления к подземной жизни: самкам нужны мощные лапы, чтобы копать, и достаточно боевое поведение для защиты себя и потомства.
Еще одно исключение — пятнистые гиены, обитающие в африканских саваннах. Их самки доминируют в группе, они крупнее самцов, а женские гениталии выглядят как псевдопенис.
Гиены спариваются с несколькими претендентами, даже будучи беременными. В одном помете зачастую дети от разных отцов. Причем самки сами выбирают пару, и агрессивное ухаживание самца не гарантирует ему успеха.
Впрочем, всему своя цена. Узкий клитор-псевдопенис служит гиенам мочевым каналом, вагиной и родовыми путями. Чтобы зачать, самец должен ухитриться попасть в него половым органом. А роды могут закончиться трагически как для детенышей, так и для матери.
© Фото : Kay Holekamp's laboratory/Michigan State UniversityРепродуктивная система самки пятнистой гиены. Клитор выполняет роль мочеиспускательного канала, вагины и родовых путей
© Фото : Kay Holekamp's laboratory/Michigan State University
Репродуктивная система самки пятнистой гиены. Клитор выполняет роль мочеиспускательного канала, вагины и родовых путей
Как ведут себя мужеподобные самки
Если самка выполняет мужские функции, этому есть эволюционные причины. Такова стратегия выживания вида, считает Ольга Калашникова, старший научный сотрудник отдела экологии и физиологии Биологического музея им. К. А. Тимирязева.
"Есть такое явление — полигиния, противоположность моногамии, — рассказывает эксперт. — Например, в прайде львов самец спаривается с несколькими самками. У пятнистых гиен, наоборот, матриархат, у самки разные самцы. Она выкармливает только своих детенышей, чужого может убить".
© Фото : Kay Holekamp's laboratory/Michigan State UniversityПятнистая гиена с детенышем
© Фото : Kay Holekamp's laboratory/Michigan State University
Пятнистая гиена с детенышем
Для охраны территории требуется агрессивность. Этому способствует тестостерон. Но не только.
"Защищать территорию животных заставляет гормон вазопрессин. Например, у кошачьих, медвежьих самец может легко в неравном бою сожрать самку, тогда жизнь молодняка окажется под угрозой. А высокий уровень андрогенов у самок решает сразу три задачи: обеспечивает защиту, выживаемость и, как следствие, повышает шансы передать гены потомкам", — отмечает биолог.
Похожее бывает и у птиц. Так, у хищных птиц галапагосских канюков самки полигамные, а самцы находятся в подчиненном положении. Для круглоносых плавунчиков, одного из видов куличков, обитающих в России, тоже характерна смена гендерных ролей.
"У куличков обычно самцы ярче самок. Но у круглоносых плавунчиков наоборот. Самки крупные и ярко окрашены, они дерутся, охраняя территорию, а заложив кладку, улетают на юг. В результате потомство насиживают самцы", — поясняет Ольга Калашникова.
CC BY-SA 2.0 / Greg Smith / Самка круглоносого плавунчика крупнее и ярче самца. Заложив кладку, она потом оставляет ее на попечение отца
CC BY-SA 2.0 / Greg Smith /
Самка круглоносого плавунчика крупнее и ярче самца. Заложив кладку, она потом оставляет ее на попечение отца
Инверсию пола наблюдают и у других видов позвоночных. Так, живущие в теплых коралловых рифах рыбы-клоуны меняют половую принадлежность в зависимости от окружающей среды. Если в семье погибает самка, ее роль берет на себя самец. При этом у него изменяется гормональный фон и примерно через месяц он превращается в женскую особь не только внешне, но и внутренне. Сходным образом некоторые виды коралловых рыбок реагируют на перепады температуры океана.
У человека такое также возможно, чем пользуются спортсменки. Чтобы добиться успехов в тяжелых видах спорта, женщины принимают стероиды. У них начинают расти бородки, усики, уменьшается грудь, развивается мускулатура — развиваются мужские внешние признаки. Сильному полу подобные изменения даются несравненно сложнее.