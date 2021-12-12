https://ria.ru/20211212/putin-1763344503.html

Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х

Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х - РИА Новости, 12.12.2021

Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х

Представители американских спецслужб в 1990-е годы "лезли" везде, присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса, заявил президент РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:56

2021-12-12T14:56

2021-12-12T15:34

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владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Представители американских спецслужб в 1990-е годы "лезли" везде, присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин."Я этих решений тогда не принимал, я работал в Петербурге в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде, и даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы", - рассказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".Он добавил, что им не нужно было проявлять большую изобретательность, чтобы куда-то добраться."У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день", - добавил президент.

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общество, санкт-петербург, владимир путин, россия