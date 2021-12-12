Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/putin-1763341708.html
Путин назвал распад СССР трагедией
Путин назвал распад СССР трагедией - РИА Новости, 13.12.2021
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-12T14:21
2021-12-13T01:03
общество
ссср
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией. "Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании.На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
https://ria.ru/20211211/nazarbaev-1763279773.html
https://ria.ru/20211208/soyuz-1762702959.html
https://ria.ru/20211208/sssr-1762809896.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, владимир путин, россия
14:21 12.12.2021 (обновлено: 01:03 13.12.2021)
 
Путин назвал распад СССР трагедией

Президент России Путин назвал распад СССР трагедией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией.
"Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 16:15
Назарбаев назвал причины распада СССР
В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании.
На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.
Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:54
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.
Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:40
В Госдуме ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
 
ОбществоСССРВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
02:15Врач развеял мифы о коллагене
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошнуюВрач развеял мифы о коллагенеДруг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса