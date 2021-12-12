14:21 12.12.2021 (обновлено: 01:03 13.12.2021)
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Путин назвал распад СССР трагедией
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией.
"Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".
11 декабря, 16:15Назарбаев назвал причины распада СССР
В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании.
На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.
Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.
Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.