https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html
Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е
Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом - РИА Новости, 12.12.2021
Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е
Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T00:44
2021-12-12T00:44
2021-12-12T09:43
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анатолий собчак
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 24".Ведущий, вспоминая о тяжелой экономической ситуации в те годы, заметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.В 2018 году он уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов работать таксистом, когда ушел с работы из мэрии Санкт-Петербурга после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.Путин подчеркнул, что, когда в конце 1990-х годов получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.
https://ria.ru/20211108/putin-1757989535.html
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общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, анатолий собчак, россия
00:44 12.12.2021 (обновлено: 09:43 12.12.2021)
Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом
Президент России Путин заявил, что в 1990-е годы иногда подрабатывал частным извозом