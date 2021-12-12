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Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е
Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом - РИА Новости, 12.12.2021
Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е
Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T00:44
2021-12-12T09:43
общество
санкт-петербург
москва
владимир путин
анатолий собчак
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 24".Ведущий, вспоминая о тяжелой экономической ситуации в те годы, заметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.В 2018 году он уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов работать таксистом, когда ушел с работы из мэрии Санкт-Петербурга после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.Путин подчеркнул, что, когда в конце 1990-х годов получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.
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общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, анатолий собчак, россия
00:44 12.12.2021 (обновлено: 09:43 12.12.2021)
 
Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом

Президент России Путин заявил, что в 1990-е годы иногда подрабатывал частным извозом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 24".
Ведущий, вспоминая о тяжелой экономической ситуации в те годы, заметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — ответил на это Путин.

В 2018 году он уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов работать таксистом, когда ушел с работы из мэрии Санкт-Петербурга после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.
Путин подчеркнул, что, когда в конце 1990-х годов получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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