https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е

Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом - РИА Новости, 12.12.2021

Раскрыта неожиданная информация о том, чем Путин занимался в 90-е

Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:44

2021-12-12T00:44

2021-12-12T09:43

общество

санкт-петербург

москва

владимир путин

анатолий собчак

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства прозвучали в тизере фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 24".Ведущий, вспоминая о тяжелой экономической ситуации в те годы, заметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.В 2018 году он уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов работать таксистом, когда ушел с работы из мэрии Санкт-Петербурга после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.Путин подчеркнул, что, когда в конце 1990-х годов получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.

https://ria.ru/20211108/putin-1757989535.html

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общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, анатолий собчак, россия