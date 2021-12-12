https://ria.ru/20211212/poezd-1763331302.html

Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение

Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение - РИА Новости, 12.12.2021

Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение

Скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение, первый поезд в Финляндию отправился от Финляндского вокзала Петербурга, передает... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:53

2021-12-12T11:53

2021-12-12T11:52

санкт-петербург

хельсинки

финляндия

ржд

воз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716893_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_ac9309bda6e6c8aaaf241fb718f89467.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение, первый поезд в Финляндию отправился от Финляндского вокзала Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.В поездах действуют противоэпидемические меры обоих государств."Мы возобновляем сегодня пассажирское высокоскоростное сообщение. Знаменательно то, что ровно 11 лет назад мы в первый путь запустили эти поезда. В марте прошлого года приостановили движение в связи с пандемией и сегодня опять его возобновляем", - сказал журналистам начальник ОЖД Виктор Голомолзин.По его словам, в 2019 году было перевезено 560 тысяч пассажиров. "Всего за 11 лет мы перевезли без малого четыре миллиона пассажиров", - сказал он.На уходящий в воскресенье поезд было продано 22 билета. Голомолзин выразил надежду, что после смягчения антиковидных ограничений пассажиропоток возобновится в прежнем объеме.Как следует из информации с сайта РЖД, стоимость билета на "Аллегро" из Петербурга в финскую столицу на грядущее воскресенье начинается от 7,4 тысячи рублей в вагоне класса "эконом", от 12,2 тысячи рублей - в "бизнес-классе". Спустя неделю цена на проезд ниже. Так, при отправлении из Петербурга в Финляндию 18 декабря поездка в "экономе" составит от 6,5 тысячи рублей, в "бизнес-классе" - от 11 тысяч рублей в одну сторону.Как сообщал ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR, билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу. Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.

https://ria.ru/20211203/finlyandiya-1762082661.html

санкт-петербург

хельсинки

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, хельсинки, финляндия, ржд, воз, россия