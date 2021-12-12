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Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение
Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение - РИА Новости, 12.12.2021
Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение
Скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение, первый поезд в Финляндию отправился от Финляндского вокзала Петербурга, передает... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:53
2021-12-12T11:52
санкт-петербург
хельсинки
финляндия
ржд
воз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение, первый поезд в Финляндию отправился от Финляндского вокзала Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.В поездах действуют противоэпидемические меры обоих государств."Мы возобновляем сегодня пассажирское высокоскоростное сообщение. Знаменательно то, что ровно 11 лет назад мы в первый путь запустили эти поезда. В марте прошлого года приостановили движение в связи с пандемией и сегодня опять его возобновляем", - сказал журналистам начальник ОЖД Виктор Голомолзин.По его словам, в 2019 году было перевезено 560 тысяч пассажиров. "Всего за 11 лет мы перевезли без малого четыре миллиона пассажиров", - сказал он.На уходящий в воскресенье поезд было продано 22 билета. Голомолзин выразил надежду, что после смягчения антиковидных ограничений пассажиропоток возобновится в прежнем объеме.Как следует из информации с сайта РЖД, стоимость билета на "Аллегро" из Петербурга в финскую столицу на грядущее воскресенье начинается от 7,4 тысячи рублей в вагоне класса "эконом", от 12,2 тысячи рублей - в "бизнес-классе". Спустя неделю цена на проезд ниже. Так, при отправлении из Петербурга в Финляндию 18 декабря поездка в "экономе" составит от 6,5 тысячи рублей, в "бизнес-классе" - от 11 тысяч рублей в одну сторону.Как сообщал ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR, билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу. Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.
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санкт-петербург, хельсинки, финляндия, ржд, воз, россия
11:53 12.12.2021
 
Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение

Восстановили скоростное железнодорожное сообщение России с Финляндией

© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанк Скоростной поезд "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки на Финляндском вокзале
 Скоростной поезд Аллегро Санкт-Петербург - Хельсинки на Финляндском вокзале - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение, первый поезд в Финляндию отправился от Финляндского вокзала Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
В поездах действуют противоэпидемические меры обоих государств.
"Мы возобновляем сегодня пассажирское высокоскоростное сообщение. Знаменательно то, что ровно 11 лет назад мы в первый путь запустили эти поезда. В марте прошлого года приостановили движение в связи с пандемией и сегодня опять его возобновляем", - сказал журналистам начальник ОЖД Виктор Голомолзин.
По его словам, в 2019 году было перевезено 560 тысяч пассажиров. "Всего за 11 лет мы перевезли без малого четыре миллиона пассажиров", - сказал он.
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 18:06Туризм
Билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу
На уходящий в воскресенье поезд было продано 22 билета. Голомолзин выразил надежду, что после смягчения антиковидных ограничений пассажиропоток возобновится в прежнем объеме.
Как следует из информации с сайта РЖД, стоимость билета на "Аллегро" из Петербурга в финскую столицу на грядущее воскресенье начинается от 7,4 тысячи рублей в вагоне класса "эконом", от 12,2 тысячи рублей - в "бизнес-классе". Спустя неделю цена на проезд ниже. Так, при отправлении из Петербурга в Финляндию 18 декабря поездка в "экономе" составит от 6,5 тысячи рублей, в "бизнес-классе" - от 11 тысяч рублей в одну сторону.
Как сообщал ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR, билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу. Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.
 
Санкт-ПетербургХельсинкиФинляндияРЖДВОЗРоссия
 
 
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