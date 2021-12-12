https://ria.ru/20211212/omikron-1763362639.html

Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ

Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2021

Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ

Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло восьми, сообщил местный телеканал Digi24. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T18:55

2021-12-12T18:55

2021-12-12T18:55

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло восьми, сообщил местный телеканал Digi24.Министерство здравоохранения Румынии 4 декабря зарегистрировало первые два случая заражения штаммом "омикрон", позже подтвердился еще один случай. В субботу-воскресенье выявлены еще пять случаев.Минздрав Румынии подозревает, что еще семь человек могут быть заражены новым штаммом, но лаборатория пока это не подтвердила.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.

https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html

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юар

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в мире, бухарест, юар, румыния, воз, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса