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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211212/omikron-1763362639.html
Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ
Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2021
Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ
Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло восьми, сообщил местный телеканал Digi24. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T18:55
2021-12-12T18:55
распространение коронавируса
в мире
бухарест
юар
румыния
воз
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло восьми, сообщил местный телеканал Digi24.Министерство здравоохранения Румынии 4 декабря зарегистрировало первые два случая заражения штаммом "омикрон", позже подтвердился еще один случай. В субботу-воскресенье выявлены еще пять случаев.Минздрав Румынии подозревает, что еще семь человек могут быть заражены новым штаммом, но лаборатория пока это не подтвердила.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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в мире, бухарест, юар, румыния, воз, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
18:55 12.12.2021
 
Еще пять случаев заражения "омикроном" выявили в Румынии, сообщили СМИ

Телеканал Digi24: еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" выявили в Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло восьми, сообщил местный телеканал Digi24.
Министерство здравоохранения Румынии 4 декабря зарегистрировало первые два случая заражения штаммом "омикрон", позже подтвердился еще один случай. В субботу-воскресенье выявлены еще пять случаев.
"Четыре случая заражения штаммом "омикрон" были подтверждены 11 декабря — у спортсмена из команды по регби и трех лиц, которые с ним контактировали. Еще один случай подтвержден 12 декабря у мужчины, вернувшегося из Нигерии", - информирует телеканал.
Минздрав Румынии подозревает, что еще семь человек могут быть заражены новым штаммом, но лаборатория пока это не подтвердила.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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