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С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ

С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2021

С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ

Охрана будет снята с семьи лидера оппозиции Израиля, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху начиная с понедельника, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T22:34

2021-12-12T22:34

2021-12-12T22:34

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Охрана будет снята с семьи лидера оппозиции Израиля, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху начиная с понедельника, сообщает издание "Едиот Ахронот".Как пишет издание, решение вступит в силу в понедельник; было принято министерской комиссией несмотря на утверждения Нетаньяху о том, что его семья регулярно подвергается угрозам.Охрана и автомобиль с шофёром предоставляются семье бывшего премьера в течение первых шести месяцев после его отставки - этот срок истекает в понедельник 13 декабря.В воскресенье Нетаньяху в Twitter опубликовал скриншоты угроз в адрес его семьи и отметил, что "только за последние два дня в социальных сетях было опубликовано три угрозы причинения вреда и убийства" в адрес его жены Сары и сыновей Яира и Авнера.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/tramp-1763094054.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху