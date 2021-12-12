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С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2021
С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
Охрана будет снята с семьи лидера оппозиции Израиля, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху начиная с понедельника, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T22:34
2021-12-12T22:34
2021-12-12T22:34
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биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Охрана будет снята с семьи лидера оппозиции Израиля, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху начиная с понедельника, сообщает издание "Едиот Ахронот".Как пишет издание, решение вступит в силу в понедельник; было принято министерской комиссией несмотря на утверждения Нетаньяху о том, что его семья регулярно подвергается угрозам.Охрана и автомобиль с шофёром предоставляются семье бывшего премьера в течение первых шести месяцев после его отставки - этот срок истекает в понедельник 13 декабря.В воскресенье Нетаньяху в Twitter опубликовал скриншоты угроз в адрес его семьи и отметил, что "только за последние два дня в социальных сетях было опубликовано три угрозы причинения вреда и убийства" в адрес его жены Сары и сыновей Яира и Авнера.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
"Едиот Ахронот": с семьи экс-премьера Израиля Нетаньяху снимут охрану 13 декабря