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Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений
Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений - РИА Новости, 12.12.2021
Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений
Инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) являются самыми доступными для большинства россиян... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:51
2021-12-12T08:51
экономика
нпф "будущее"
россия
евгений биезбардис
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) являются самыми доступными для большинства россиян способами копить на пенсию, однако, выбирая между этими финансовым продуктами, стоит обратить внимание на некоторые "подводные камни", рассказал РИА Новости эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.Первое, что нужно учитывать – дисциплинированность самого клиента. "В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов, и нарушать этот график нельзя - это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств", – напомнил эксперт.Договоры НПО, по его словам, содержат менее жесткие условия: клиент пенсионного фонда может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее по своему усмотрению. В этом случае "штрафные" санкции меньше, и как правило, они касаются только дополнительных условий: софинансирования со стороны работодателя или предоставления дополнительной страховки.При заключении любого договора критически важны условия его досрочного расторжения, подчеркивает эксперт. "Страховые компании зачастую не предлагают возможность получения выкупных сумм в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных клиентом средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств", - отметил эксперт.Однако в НПО, в отличие от страховых программ, нет "периода охлаждения" в 14 дней после заключения договора, когда клиент может передумать и полностью вернуть свои деньги, расторгнув договор. К плюсам НСЖ также можно отнести то, что эти программы обеспечивают страховой защитой жизнь и здоровье гражданина. При этом немаловажным различием является доходность. "По договорам НСЖ она может быть отрицательной, а по НПО обеспечивается по крайней мере ежегодная безубыточность", - пояснил Биезбардис.В случае банкротства или отзыва лицензии пенсионного фонда или страховой компании защита средств клиентов тоже будет разной. "Если у страховщика отзовут лицензию, быстро вернуть накопления не удастся. Придется ждать окончания длительной процедуры банкротства. И нет гарантии, что в итоге вам вернут все внесенные деньги, – причина в том, что полученные от клиента средства страховая компания сразу переводит в собственный капитал. В случае с НПФ пенсионные взносы отделяются от остальных средств фонда, учитываются индивидуально, и для обеспечения выполнения обязательств фонд специально создает страховой резерв", - рассказал эксперт.ЦБ уже готовит систему гарантирования – как на рынке страхования жизни, так и в негосударственном пенсионном обеспечении. Оба инструмента имеют и другие общие плюсы: и в том и в другом случае клиенты имеют возможность получать социальный налоговый вычет от государства - до 15 600 рублей за каждый год внесения средств по договору, а также право указать и впоследствии изменить правопреемника/выгодоприобретателя без обременения проблемами наследства и с защитой от требований третьих лиц по судам и при разделе имущества в случае развода.
https://ria.ru/20211102/obrazovanie-1757313370.html
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экономика, нпф "будущее", россия, евгений биезбардис
08:51 12.12.2021
 
Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений

Эксперт НПФ "Будущее" Биезбардис: инструменты НСЖ и НПО имеют разные подводные камни

© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Fotolia / SemA
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) являются самыми доступными для большинства россиян способами копить на пенсию, однако, выбирая между этими финансовым продуктами, стоит обратить внимание на некоторые "подводные камни", рассказал РИА Новости эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.
Первое, что нужно учитывать – дисциплинированность самого клиента. "В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов, и нарушать этот график нельзя - это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств", – напомнил эксперт.
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Договоры НПО, по его словам, содержат менее жесткие условия: клиент пенсионного фонда может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее по своему усмотрению. В этом случае "штрафные" санкции меньше, и как правило, они касаются только дополнительных условий: софинансирования со стороны работодателя или предоставления дополнительной страховки.
При заключении любого договора критически важны условия его досрочного расторжения, подчеркивает эксперт. "Страховые компании зачастую не предлагают возможность получения выкупных сумм в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных клиентом средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств", - отметил эксперт.
Однако в НПО, в отличие от страховых программ, нет "периода охлаждения" в 14 дней после заключения договора, когда клиент может передумать и полностью вернуть свои деньги, расторгнув договор. К плюсам НСЖ также можно отнести то, что эти программы обеспечивают страховой защитой жизнь и здоровье гражданина. При этом немаловажным различием является доходность. "По договорам НСЖ она может быть отрицательной, а по НПО обеспечивается по крайней мере ежегодная безубыточность", - пояснил Биезбардис.
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В случае банкротства или отзыва лицензии пенсионного фонда или страховой компании защита средств клиентов тоже будет разной. "Если у страховщика отзовут лицензию, быстро вернуть накопления не удастся. Придется ждать окончания длительной процедуры банкротства. И нет гарантии, что в итоге вам вернут все внесенные деньги, – причина в том, что полученные от клиента средства страховая компания сразу переводит в собственный капитал. В случае с НПФ пенсионные взносы отделяются от остальных средств фонда, учитываются индивидуально, и для обеспечения выполнения обязательств фонд специально создает страховой резерв", - рассказал эксперт.
ЦБ уже готовит систему гарантирования – как на рынке страхования жизни, так и в негосударственном пенсионном обеспечении. Оба инструмента имеют и другие общие плюсы: и в том и в другом случае клиенты имеют возможность получать социальный налоговый вычет от государства - до 15 600 рублей за каждый год внесения средств по договору, а также право указать и впоследствии изменить правопреемника/выгодоприобретателя без обременения проблемами наследства и с защитой от требований третьих лиц по судам и при разделе имущества в случае развода.
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