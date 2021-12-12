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В Петербурге арестовали мужчину, облившего кислотой бывшую девушку
В Петербурге арестовали мужчину, облившего кислотой бывшую девушку - РИА Новости, 12.12.2021
В Петербурге арестовали мужчину, облившего кислотой бывшую девушку
Суд в Петербурге арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью, следствие считает, что именно он облил кислотой свою бывшую... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:33
2021-12-12T15:33
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью, следствие считает, что именно он облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова во время прогулки, сообщает объединённая пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Инцидент произошел в пятницу около 18.30 у дома 86 по набережной канала Грибоедова. Прибывшие полицейские обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые с химическими ожогами были впоследствии госпитализированы.Отмечается, что девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии, а ее спутника в удовлетворительном.По информации пресс-службы судов, ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.
https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
15:33 12.12.2021
 
В Петербурге арестовали мужчину, облившего кислотой бывшую девушку

Суд в Петербурге арестовал мужчину, облившего кислотой из ревности бывшую девушку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью, следствие считает, что именно он облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова во время прогулки, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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Инцидент произошел в пятницу около 18.30 у дома 86 по набережной канала Грибоедова. Прибывшие полицейские обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые с химическими ожогами были впоследствии госпитализированы.
Отмечается, что девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии, а ее спутника в удовлетворительном.
По информации пресс-службы судов, ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.
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