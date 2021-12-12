https://ria.ru/20211212/finlyandiya-1763319277.html

Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря

Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря - РИА Новости, 12.12.2021

Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря

Пассажирское сообщение России с Финляндией возобновляется, скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Хельсинки начнут отправляться с 12 декабря,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T08:23

2021-12-12T08:23

2021-12-12T08:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пассажирское сообщение России с Финляндией возобновляется, скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Хельсинки начнут отправляться с 12 декабря, сообщает РЖД."Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем", - говорится в сообщении.Как следует из информации с сайта РЖД, стоимость билета на "Аллегро" из Петербурга в финскую столицу на грядущее воскресенье начинается от 7,4 тысячи рублей в вагоне класса "эконом", от 12,2 тысячи рублей - в "бизнес-классе". Спустя неделю цена на проезд ниже. Так при отправлении из Петербурга в Финляндию 18 декабря поездка в "экономе" составит от 6,5 тысячи рублей, в "бизнес-классе" - от 11 тысяч рублей в одну сторону.Как сообщал ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR, билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу. Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.По данным РЖД, в поездах "Аллегро" будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.

https://ria.ru/20211207/zheleznayadoroga-1762541704.html

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хельсинки, финляндия, ржд, россия