https://ria.ru/20211211/turkmeniya-1763243100.html
Глава Туркмении назвал Россию и Китай стратегическими партнерами
Глава Туркмении назвал Россию и Китай стратегическими партнерами - РИА Новости, 11.12.2021
Глава Туркмении назвал Россию и Китай стратегическими партнерами
Президент Гурбангулы Бердымухамедов считает Китай и Россию стратегическими партнерами Туркмении, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:46
2021-12-11T13:46
2021-12-11T13:46
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гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов считает Китай и Россию стратегическими партнерами Туркмении, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом туркменский лидер заявил на расширенном заседании правительства страны накануне Дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), в котором приняли участие послы Туркмении в зарубежных странах.Говоря о внешнеполитических интересах Ашхабада, глава государства отметил, что приоритетом для страны было и остаётся упрочение добрососедских, дружественных и братских отношений с государствами Центральной Азии и Каспийского региона."Туркменистан также полностью следует курсу укрепления стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией", - подчеркнул Бердымухамедов.Он также отметил, что межгосударственные связи Туркмении устойчивы, не подвержены воздействию внешних факторов, и в настоящее время Ашхабад сфокусирован на экономическом, энергетическом и транспортном сегментах этих отношений."Максимум внимания мы уделим в перспективе укреплению добрососедских и дружественных связей с Афганистаном, Ираном, Пакистаном и Индией, в сотрудничестве с которыми было намечено строительство ряда значимых инфраструктурных объектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций", - сказал глава государства.По его словам, Туркмения также нацелена на поступательное наращивание политико-экономического диалога с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.В числе внешнеполитических приоритетов страны, Бердымухамедов после этого назвал развитие отношений со странами ЕС и США."Мы продолжаем поддерживать регулярные контакты с государствами Европейского Союза, Соединёнными Штатами Америки, с которыми наши позиции по вопросам обеспечения мира и безопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью, охраны экологии и окружающей среды близки или совпадают", - подчеркнул туркменский лидер.Бердымухамедов в ходе выступления подтвердил готовность к более тесному и целенаправленному сотрудничеству со странами Арабского мира и Ближнего Востока."Также видим наличие больших перспектив в укреплении отношений со странами Африки и Латинской Америки, взаимопонимания и консолидации усилий в решении ключевых глобальных вопросов", - подчеркнул глава Туркмении.
https://ria.ru/20211202/energosistema-1761886573.html
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в мире, китай, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, россия
Глава Туркмении назвал Россию и Китай стратегическими партнерами
Президент Туркмении Бердымухамедов назвал Россию и Китай стратегическими партнерами
АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
считает Китай
и Россию
стратегическими партнерами Туркмении
, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан
".
Об этом туркменский лидер заявил на расширенном заседании правительства страны накануне Дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), в котором приняли участие послы Туркмении в зарубежных странах.
Говоря о внешнеполитических интересах Ашхабада, глава государства отметил, что приоритетом для страны было и остаётся упрочение добрососедских, дружественных и братских отношений с государствами Центральной Азии и Каспийского региона.
"Туркменистан также полностью следует курсу укрепления стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией", - подчеркнул Бердымухамедов.
Он также отметил, что межгосударственные связи Туркмении устойчивы, не подвержены воздействию внешних факторов, и в настоящее время Ашхабад сфокусирован на экономическом, энергетическом и транспортном сегментах этих отношений.
"Максимум внимания мы уделим в перспективе укреплению добрососедских и дружественных связей с Афганистаном, Ираном, Пакистаном и Индией, в сотрудничестве с которыми было намечено строительство ряда значимых инфраструктурных объектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций", - сказал глава государства.
По его словам, Туркмения также нацелена на поступательное наращивание политико-экономического диалога с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В числе внешнеполитических приоритетов страны, Бердымухамедов после этого назвал развитие отношений со странами ЕС и США.
"Мы продолжаем поддерживать регулярные контакты с государствами Европейского Союза, Соединёнными Штатами Америки, с которыми наши позиции по вопросам обеспечения мира и безопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью, охраны экологии и окружающей среды близки или совпадают", - подчеркнул туркменский лидер.
Бердымухамедов в ходе выступления подтвердил готовность к более тесному и целенаправленному сотрудничеству со странами Арабского мира и Ближнего Востока.
"Также видим наличие больших перспектив в укреплении отношений со странами Африки и Латинской Америки, взаимопонимания и консолидации усилий в решении ключевых глобальных вопросов", - подчеркнул глава Туркмении.