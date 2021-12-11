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Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом

Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.12.2021

Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом

Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T06:24

2021-12-11T06:24

2021-12-11T09:14

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец омикрон-штамма. Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса."Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР.По словам медиков, основные симптомы при омикроне — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html

юар

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