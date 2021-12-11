06:24 11.12.2021 (обновлено: 09:14 11.12.2021)
Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: прилетевшие из ЮАР россияне с омикрон-штаммом болеют легко
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург.
По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец омикрон-штамма.
Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса.
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.
В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР.
По словам медиков, основные симптомы при омикроне — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.