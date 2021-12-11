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https://ria.ru/20211211/turisty-1763240018.html
Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом
Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.12.2021
Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом
Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T06:24
2021-12-11T09:14
распространение коронавируса
в мире
общество
юар
москва
здоровье
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец омикрон-штамма. Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса."Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР.По словам медиков, основные симптомы при омикроне — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.
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в мире, общество, юар, москва, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
06:24 11.12.2021 (обновлено: 09:14 11.12.2021)
 
Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с омикрон-штаммом

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: прилетевшие из ЮАР россияне с омикрон-штаммом болеют легко

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург.

По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец омикрон-штамма.
Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса.
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 03:59Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.
В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР.
По словам медиков, основные симптомы при омикроне — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.
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