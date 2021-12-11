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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211211/spenser-1762987341.html
Почему фильм "Спенсер" о принцессе Диане так ругают
Почему фильм "Спенсер" о принцессе Диане так ругают - РИА Новости, 11.12.2021
Почему фильм "Спенсер" о принцессе Диане так ругают
Не было в истории реальной личности, которая лучше бы соответствовала образу Принцессы на горошине, чем Диана. На мягких перинах британской монархии ей было... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:00
2021-12-11T08:15
культура
сандрингем
пол томас андерсон
диана, принцесса уэльская
елизавета ii
кристен стюарт
radiohead
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Не было в истории реальной личности, которая лучше бы соответствовала образу Принцессы на горошине, чем Диана. На мягких перинах британской монархии ей было жестковато, и закончилось все очень грустно. Сегодняшние историки считают, что слишком травматично для нее оказалось подчиняться многовековым устоям, это вызвало многочисленные психологические проблемы. Чилийский режиссер Пабло Ларраин экранизировал тот самый момент, когда Диана решает развестись с принцем Чарльзом. В фильме "Спенсер" главную роль исполнила наследная принцесса мирового кинематографа Кристен Стюарт. О том, что пошло не так в, казалось бы, беспроигрышной киноистории, — в материале РИА Новости.Встретить Рождество в кругу не той семьиПо дороге мчится автомобиль, одинокая девушка за рулем, причем она не знает, куда конкретно едет (что странно, ведь пункт назначения находится совсем недалеко от ее родной усадьбы и она не первый год замужем). Зовут ее Диана (Кристен Стюарт), а фамилии у нее уже в целом нет — именуя ее, СМИ добавляют просто "принцесса Уэльская". Едет она на традиционное празднование Рождества, что устраивает королевская семья в Сандрингеме, в Норфолке. Там, пройдя через унизительные переодевания в церемониальные платья, взвешивание (считается, что после пышного ужина все участники должны поправиться), Диана впервые всерьез задумывается о разводе. Ей помогают сочувствующая горничная, в нее влюбленная (Салли Хокинс, звезда оскаровской "Формы воды"), и прочие соучастники.Виновники торжестваПабло Ларраин — завсегдатай Венецианского фестиваля, потому что у него снимаются звезды арт-кино. Он часто выбирает сюжеты, основанные на реальных событиях, причем не абы каких, а из жизни известных персон. Это могут быть переломы либо государственные ("Нет" с Гаэлем Гарсиа Берналем о Пиночете), либо личные — как в главном ларраиновском хите "Джеки" о первых днях жизни семьи Кеннеди после убийства в Далласе президента США.Кристен Стюарт, в свою очередь, окончательно закрепилась в статусе одной из важнейших актрис мира. Флер "Сумерек" развеялся, остались только достижения — поразительная работа в "Зильс-Марии", ненапрасная роль скандально известной французской актрисы в "Опасной роли Джин Сиберг" и так далее. В "Спенсер" она тоже изрядно старается, но все же внешние отличия ее от прототипа крайне заметны и режут глаз.Редко когда в контексте фильма прямо вот необходимо упомянуть о работе композитора, но тут особый случай. Джонни Гринвуд, великий гитарист группы Radiohead, уже писал музыку для кино. Часто это что-то чрезвычайно примечательное: сразу несколько картин Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить"), "Что-то не так с Кевином" и вот теперь "Спенсер". Жаль, что гитарные напевы Гринвуда растворяются в этой сентиментальной драме.Иди выпендривайся в свой дворПринцесса Диана — фигура печальная, и для всех, кто в 90-е следил за новостями, она кажется отчасти приемной дочерью, случайно заблудшей простой девушкой, которую похоронили под собой устои британской конституционной монархии.Но все же выглядит она, во всяком случае, в фильме Ларраина куда менее тревожно, чем, к примеру, Жаклин Кеннеди в картине "Джеки". Мы даже представить себе не можем, что она тогда чувствовала, и кино нам эту эмоциональную палитру передает.А вот тут непонятно, кто, собственно, мучается. Диана, рожденная в аристократической семье, с детства жила богато и счастливо. Словом, далеки ее терзания от широкой аудитории, если честно.Сопереживание историческому рудименту, то есть британской королевской семье, ощущается как что-то неправильное. Но именно к этой эмоции нас и принуждает Ларраин. Придется скорее посочувствовать несчастной королеве-бабушке и ее родне, чем приглашенной, взбалмошной, привилегированной по праву рождения невестке. В конце концов, сама Елизавета II пусть и следует подчас странным традициям, но ведь не она их заложила. Ее, может, и саму не радуют все эти ритуалы, которые она прилежно исполняет, этого нам не дано узнать.Бесконечные истерики экранной принцессы вызывают непроизвольный синдром бабки у подъезда: иди выпендривайся в свой двор, раз тебе этот не мил! Вот она и уходит, но уже не в фильме "Спенсер", а когда возвращается к означенной в названии собственной девичьей фамилии. И после этого случилась трагедия со смертельным ДТП, а на экране мы наблюдаем лишь передраматизированное предчувствие будущей тьмы. Но предчувствие зрителю, к сожалению, не транслируется в достаточной мере, остается только ощущение красиво стилизованной душевной пустоты.
https://ria.ru/20200409/1569751033.html
https://ria.ru/20211026/film-1756144761.html
https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html
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сандрингем, пол томас андерсон, диана, принцесса уэльская, елизавета ii, кристен стюарт, radiohead, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 11.12.2021 (обновлено: 08:15 11.12.2021)
 

Почему фильм "Спенсер" о принцессе Диане так ругают

© FilmNation Entertainment (2021)Кадр из фильма "Спенсер"
Кадр из фильма Спенсер
© FilmNation Entertainment (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Не было в истории реальной личности, которая лучше бы соответствовала образу Принцессы на горошине, чем Диана. На мягких перинах британской монархии ей было жестковато, и закончилось все очень грустно. Сегодняшние историки считают, что слишком травматично для нее оказалось подчиняться многовековым устоям, это вызвало многочисленные психологические проблемы. Чилийский режиссер Пабло Ларраин экранизировал тот самый момент, когда Диана решает развестись с принцем Чарльзом. В фильме "Спенсер" главную роль исполнила наследная принцесса мирового кинематографа Кристен Стюарт. О том, что пошло не так в, казалось бы, беспроигрышной киноистории, — в материале РИА Новости.

Встретить Рождество в кругу не той семьи

По дороге мчится автомобиль, одинокая девушка за рулем, причем она не знает, куда конкретно едет (что странно, ведь пункт назначения находится совсем недалеко от ее родной усадьбы и она не первый год замужем). Зовут ее Диана (Кристен Стюарт), а фамилии у нее уже в целом нет — именуя ее, СМИ добавляют просто "принцесса Уэльская". Едет она на традиционное празднование Рождества, что устраивает королевская семья в Сандрингеме, в Норфолке.
Там, пройдя через унизительные переодевания в церемониальные платья, взвешивание (считается, что после пышного ужина все участники должны поправиться), Диана впервые всерьез задумывается о разводе. Ей помогают сочувствующая горничная, в нее влюбленная (Салли Хокинс, звезда оскаровской "Формы воды"), и прочие соучастники.
© FilmNation Entertainment (2021)

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

Кадр из фильма Спенсер
1 из 3

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

© FilmNation Entertainment (2021)
© FilmNation Entertainment (2021)Кадр из фильма "Спенсер"
Кадр из фильма Спенсер
2 из 3
Кадр из фильма "Спенсер"
© FilmNation Entertainment (2021)
© FilmNation Entertainment (2021)

Салли Хокинс и Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

Кадр из фильма Спенсер
3 из 3

Салли Хокинс и Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

© FilmNation Entertainment (2021)
1 из 3

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

© FilmNation Entertainment (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Спенсер"
© FilmNation Entertainment (2021)
3 из 3

Салли Хокинс и Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

© FilmNation Entertainment (2021)

Виновники торжества

Пабло Ларраин — завсегдатай Венецианского фестиваля, потому что у него снимаются звезды арт-кино. Он часто выбирает сюжеты, основанные на реальных событиях, причем не абы каких, а из жизни известных персон. Это могут быть переломы либо государственные ("Нет" с Гаэлем Гарсиа Берналем о Пиночете), либо личные — как в главном ларраиновском хите "Джеки" о первых днях жизни семьи Кеннеди после убийства в Далласе президента США.
© AFP 2021 / Pool/Tim Brakemeier

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин на церемонии закрытия 65-го Берлинского международного кинофестиваля

Чиллийский кинорежиссер Пабло Ларраин на церемонии закрытия 65-го Берлинского международного кинофестиваля
1 из 4

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин на церемонии закрытия 65-го Берлинского международного кинофестиваля

© AFP 2021 / Pool/Tim Brakemeier
© Фото предоставлено Синема Престиж

Кадр из фильма "Джеки" (2016)

Кадр из фильма Джеки (реж. Пабло Ларраин, 2016)
2 из 4

Кадр из фильма "Джеки" (2016)

© Фото предоставлено Синема Престиж
© Фото предоставлено Синема Престиж

Натали Портман в фильме "Джеки" (2016)

Кадр из фильма Джеки (реж. Пабло Ларраин, 2016)
3 из 4

Натали Портман в фильме "Джеки" (2016)

© Фото предоставлено Синема Престиж
© Фото : Festival del film LocarnoГаэль Гарсия Берналь в фильме Пабло Ларраина "Нет"
Гаэль Гарсия Берналь в фильме Пабло Ларраина Нет
4 из 4
Гаэль Гарсия Берналь в фильме Пабло Ларраина "Нет"
© Фото : Festival del film Locarno
1 из 4

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин на церемонии закрытия 65-го Берлинского международного кинофестиваля

© AFP 2021 / Pool/Tim Brakemeier
2 из 4

Кадр из фильма "Джеки" (2016)

© Фото предоставлено Синема Престиж
3 из 4

Натали Портман в фильме "Джеки" (2016)

© Фото предоставлено Синема Престиж
4 из 4
Гаэль Гарсия Берналь в фильме Пабло Ларраина "Нет"
© Фото : Festival del film Locarno
Кристен Стюарт, в свою очередь, окончательно закрепилась в статусе одной из важнейших актрис мира. Флер "Сумерек" развеялся, остались только достижения — поразительная работа в "Зильс-Марии", ненапрасная роль скандально известной французской актрисы в "Опасной роли Джин Сиберг" и так далее. В "Спенсер" она тоже изрядно старается, но все же внешние отличия ее от прототипа крайне заметны и режут глаз.
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Редко когда в контексте фильма прямо вот необходимо упомянуть о работе композитора, но тут особый случай. Джонни Гринвуд, великий гитарист группы Radiohead, уже писал музыку для кино. Часто это что-то чрезвычайно примечательное: сразу несколько картин Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить"), "Что-то не так с Кевином" и вот теперь "Спенсер". Жаль, что гитарные напевы Гринвуда растворяются в этой сентиментальной драме.
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Иди выпендривайся в свой двор

Принцесса Диана — фигура печальная, и для всех, кто в 90-е следил за новостями, она кажется отчасти приемной дочерью, случайно заблудшей простой девушкой, которую похоронили под собой устои британской конституционной монархии.
© FilmNation Entertainment (2021)Кадр из фильма "Спенсер"
Кадр из фильма Спенсер
© FilmNation Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Спенсер"
Но все же выглядит она, во всяком случае, в фильме Ларраина куда менее тревожно, чем, к примеру, Жаклин Кеннеди в картине "Джеки". Мы даже представить себе не можем, что она тогда чувствовала, и кино нам эту эмоциональную палитру передает.
А вот тут непонятно, кто, собственно, мучается. Диана, рожденная в аристократической семье, с детства жила богато и счастливо. Словом, далеки ее терзания от широкой аудитории, если честно.
© FilmNation Entertainment (2021)Кадр из фильма "Спенсер"
Кадр из фильма Спенсер
© FilmNation Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Спенсер"
Сопереживание историческому рудименту, то есть британской королевской семье, ощущается как что-то неправильное. Но именно к этой эмоции нас и принуждает Ларраин. Придется скорее посочувствовать несчастной королеве-бабушке и ее родне, чем приглашенной, взбалмошной, привилегированной по праву рождения невестке.
В конце концов, сама Елизавета II пусть и следует подчас странным традициям, но ведь не она их заложила. Ее, может, и саму не радуют все эти ритуалы, которые она прилежно исполняет, этого нам не дано узнать.
Бесконечные истерики экранной принцессы вызывают непроизвольный синдром бабки у подъезда: иди выпендривайся в свой двор, раз тебе этот не мил! Вот она и уходит, но уже не в фильме "Спенсер", а когда возвращается к означенной в названии собственной девичьей фамилии. И после этого случилась трагедия со смертельным ДТП, а на экране мы наблюдаем лишь передраматизированное предчувствие будущей тьмы. Но предчувствие зрителю, к сожалению, не транслируется в достаточной мере, остается только ощущение красиво стилизованной душевной пустоты.
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