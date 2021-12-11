https://ria.ru/20211211/shoubiznes-1763149367.html

Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза

Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза - РИА Новости, 11.12.2021

Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза

Жена Григория Лепса подала на развод, Филипп Киркоров заявил, что разочарован в браке с Аллой Пугачевой; Марину Хлебникову перевели в обычную палату. Новости... РИА Новости, 11.12.2021

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шоубиз

григорий лепс

украина

нидерланды

владимир винокур

шоу "голос"

любовь успенская

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жена Григория Лепса подала на развод, Филипп Киркоров заявил, что разочарован в браке с Аллой Пугачевой; Марину Хлебникову перевели в обычную палату. Новости шоу-бизнеса за неделю – в материале РИА Новости. Заявление в суде: жена Лепаса подала на разводАнна Шаплыкова подала заявление на развод с Григорием Лепсом. Пара была в браке 20 лет и воспитывает трех детей: Еву, Николь и Ивана. Документ зарегистрировали 16 ноября, заседание суда назначено на 20 декабря. Супруги пока никак не прокомментировали процесс, однако фанаты выстроили свои догадки. По мнению поклонников музыканта, Анна могла намекать на перемены в жизни в одном из постов в Instagram. Пресс-секретарь певца поспешил опровергнуть бракоразводный процесс, однако информация об этом есть в картотеке дел одного из судов Москвы. Ранее фанаты Лепса удивились странному внешнему виду певца. В комментариях к фото с Полиной Гагариной подписчики отметили, что Лепс осунулся и сильно похудел. Ошибка: Киркоров разочаровался в браке с ПугачевойФилипп Киркоров неожиданно заявил, что его брак с Аллой Пугачевой был ошибкой. Признание стало неожиданным для всех. Певец после расторжения брака с примадонной в 2005 году неоднократно признавался ей в любви, в том числе в своих песнях. И дочь он назвал в честь Пугачевой и своей матери – Алла-Виктория. Однако Киркоров не изменяет себе и продолжает эпатировать публику. Вот и из 10-летнего юбилея дочери он устроил настоящее шоу в стиле фильма "Круэлла". И объявил о пополнении в своей семье. Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.Молчание из палаты: Хлебникову перевели из реанимацииСостояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, ее перевели из реанимации в палату. Правда, пока к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока сама Хлебникова расскажет подробности. Пока не ясна и причина пожара, в котором и пострадала артистка. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем при курении. Инцидент в квартире Хлебниковой произошел 19 ноября. Артистку госпитализировали. В СМИ писали, что певица последние годы злоупотребляла алкоголем. По данным экстренных служб, перед пожаром исполнительница крепко выпила. Косвенно проблемы Хлебниковой с алкоголем подтвердил Шура. Об этом певец заявил в программе "Звезды сошлись". "Голос" пока без наставника: продюсеры не могут сменить форматОкончательное решение, как завершится проект "Голос" без участия Александра Градского, будет принимать правообладатель. Об этом сообщил источник на съемочной площадке.Правами на проект обладает компания Talpa (Нидерланды). Она придумала формат The Voice и продала 67 франшиз по всему миру. Однако ни разу не было ситуации, когда один из наставником умирал во время шоу. Поэтому организаторам придется не просто решить вопрос с продолжением проекта в России, а внести изменения в общие правила проекта. Фанаты конкурса называют свои версии, кто бы мог сесть в кресло наставника вместо Градского. Среди вариантов – сын умершего музыканта Даниил и народная артистка России Лариса Долина. Он жив и здоров: российские звезды передали привет Андрею ДанилкоСвежим видео с Андреем Данилко поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. Долго ходили слухи, что артист тяжело болеет. Из-за этого якобы создателю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста как-то отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой. Однако периодически артист появлялся в жюри телевизионных шоу на Украине и выпускал новые песни. Свою радость от видео с Данилко выразили Алла Пугачева, Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники.Данилко перестал выступать в России после референдума в Крыму. Артист не принял решения жителей полуострова стать частью РФ. При этом он неоднократно заявлял, что в страну все же приезжает – на частные мероприятия, однако широко афишировать этого не хочет.

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https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

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https://ria.ru/20211206/golos-1762417402.html

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григорий лепс, украина, нидерланды, владимир винокур, шоу "голос", любовь успенская, россия