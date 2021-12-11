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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211211/shoubiznes-1763149367.html
Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза
Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза - РИА Новости, 11.12.2021
Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза
Жена Григория Лепса подала на развод, Филипп Киркоров заявил, что разочарован в браке с Аллой Пугачевой; Марину Хлебникову перевели в обычную палату. Новости... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:33
2021-12-11T12:33
шоубиз
григорий лепс
украина
нидерланды
владимир винокур
шоу "голос"
любовь успенская
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жена Григория Лепса подала на развод, Филипп Киркоров заявил, что разочарован в браке с Аллой Пугачевой; Марину Хлебникову перевели в обычную палату. Новости шоу-бизнеса за неделю – в материале РИА Новости. Заявление в суде: жена Лепаса подала на разводАнна Шаплыкова подала заявление на развод с Григорием Лепсом. Пара была в браке 20 лет и воспитывает трех детей: Еву, Николь и Ивана. Документ зарегистрировали 16 ноября, заседание суда назначено на 20 декабря. Супруги пока никак не прокомментировали процесс, однако фанаты выстроили свои догадки. По мнению поклонников музыканта, Анна могла намекать на перемены в жизни в одном из постов в Instagram. Пресс-секретарь певца поспешил опровергнуть бракоразводный процесс, однако информация об этом есть в картотеке дел одного из судов Москвы. Ранее фанаты Лепса удивились странному внешнему виду певца. В комментариях к фото с Полиной Гагариной подписчики отметили, что Лепс осунулся и сильно похудел. Ошибка: Киркоров разочаровался в браке с ПугачевойФилипп Киркоров неожиданно заявил, что его брак с Аллой Пугачевой был ошибкой. Признание стало неожиданным для всех. Певец после расторжения брака с примадонной в 2005 году неоднократно признавался ей в любви, в том числе в своих песнях. И дочь он назвал в честь Пугачевой и своей матери – Алла-Виктория. Однако Киркоров не изменяет себе и продолжает эпатировать публику. Вот и из 10-летнего юбилея дочери он устроил настоящее шоу в стиле фильма "Круэлла". И объявил о пополнении в своей семье. Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.Молчание из палаты: Хлебникову перевели из реанимацииСостояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, ее перевели из реанимации в палату. Правда, пока к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока сама Хлебникова расскажет подробности. Пока не ясна и причина пожара, в котором и пострадала артистка. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем при курении. Инцидент в квартире Хлебниковой произошел 19 ноября. Артистку госпитализировали. В СМИ писали, что певица последние годы злоупотребляла алкоголем. По данным экстренных служб, перед пожаром исполнительница крепко выпила. Косвенно проблемы Хлебниковой с алкоголем подтвердил Шура. Об этом певец заявил в программе "Звезды сошлись". "Голос" пока без наставника: продюсеры не могут сменить форматОкончательное решение, как завершится проект "Голос" без участия Александра Градского, будет принимать правообладатель. Об этом сообщил источник на съемочной площадке.Правами на проект обладает компания Talpa (Нидерланды). Она придумала формат The Voice и продала 67 франшиз по всему миру. Однако ни разу не было ситуации, когда один из наставником умирал во время шоу. Поэтому организаторам придется не просто решить вопрос с продолжением проекта в России, а внести изменения в общие правила проекта. Фанаты конкурса называют свои версии, кто бы мог сесть в кресло наставника вместо Градского. Среди вариантов – сын умершего музыканта Даниил и народная артистка России Лариса Долина. Он жив и здоров: российские звезды передали привет Андрею ДанилкоСвежим видео с Андреем Данилко поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. Долго ходили слухи, что артист тяжело болеет. Из-за этого якобы создателю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста как-то отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой. Однако периодически артист появлялся в жюри телевизионных шоу на Украине и выпускал новые песни. Свою радость от видео с Данилко выразили Алла Пугачева, Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники.Данилко перестал выступать в России после референдума в Крыму. Артист не принял решения жителей полуострова стать частью РФ. При этом он неоднократно заявлял, что в страну все же приезжает – на частные мероприятия, однако широко афишировать этого не хочет.
https://ria.ru/20211208/leps-1762706939.html
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григорий лепс, украина, нидерланды, владимир винокур, шоу "голос", любовь успенская, россия
12:33 11.12.2021
 

Развод Лепса и разочарование Киркорова в браке с Пугачевой: новости шоубиза

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жена Григория Лепса подала на развод, Филипп Киркоров заявил, что разочарован в браке с Аллой Пугачевой; Марину Хлебникову перевели в обычную палату. Новости шоу-бизнеса за неделю – в материале РИА Новости.

Заявление в суде: жена Лепаса подала на развод

Анна Шаплыкова подала заявление на развод с Григорием Лепсом. Пара была в браке 20 лет и воспитывает трех детей: Еву, Николь и Ивана. Документ зарегистрировали 16 ноября, заседание суда назначено на 20 декабря.
Супруги пока никак не прокомментировали процесс, однако фанаты выстроили свои догадки. По мнению поклонников музыканта, Анна могла намекать на перемены в жизни в одном из постов в Instagram.
Пресс-секретарь певца поспешил опровергнуть бракоразводный процесс, однако информация об этом есть в картотеке дел одного из судов Москвы.
Ранее фанаты Лепса удивились странному внешнему виду певца. В комментариях к фото с Полиной Гагариной подписчики отметили, что Лепс осунулся и сильно похудел.
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:53Шоубиз
"Нельзя так худеть": поклонников удивил осунувшийся вид Лепса

Ошибка: Киркоров разочаровался в браке с Пугачевой

Филипп Киркоров неожиданно заявил, что его брак с Аллой Пугачевой был ошибкой.
"Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", – рассказал певец.
Признание стало неожиданным для всех. Певец после расторжения брака с примадонной в 2005 году неоднократно признавался ей в любви, в том числе в своих песнях. И дочь он назвал в честь Пугачевой и своей матери – Алла-Виктория.
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 10:37Шоубиз
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой
Однако Киркоров не изменяет себе и продолжает эпатировать публику. Вот и из 10-летнего юбилея дочери он устроил настоящее шоу в стиле фильма "Круэлла". И объявил о пополнении в своей семье.
Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:56Шоубиз
Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье

Молчание из палаты: Хлебникову перевели из реанимации

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, ее перевели из реанимации в палату. Правда, пока к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока сама Хлебникова расскажет подробности.
Пока не ясна и причина пожара, в котором и пострадала артистка. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем при курении.
Инцидент в квартире Хлебниковой произошел 19 ноября. Артистку госпитализировали.
В СМИ писали, что певица последние годы злоупотребляла алкоголем. По данным экстренных служб, перед пожаром исполнительница крепко выпила.
Косвенно проблемы Хлебниковой с алкоголем подтвердил Шура. Об этом певец заявил в программе "Звезды сошлись".
"Два года назад я сидел в одной компании, и мне бывший солист группы "На-на" показал фото Марины в телефоне. У меня был шок. У меня самого рыльце в пушку, четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она – от алкоголя", – рассказал артист.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 13:43Шоубиз
Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

"Голос" пока без наставника: продюсеры не могут сменить формат

Окончательное решение, как завершится проект "Голос" без участия Александра Градского, будет принимать правообладатель. Об этом сообщил источник на съемочной площадке.
"Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель. Шаг вправо, шаг влево — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию", – сообщает источник.
Правами на проект обладает компания Talpa (Нидерланды). Она придумала формат The Voice и продала 67 франшиз по всему миру. Однако ни разу не было ситуации, когда один из наставником умирал во время шоу. Поэтому организаторам придется не просто решить вопрос с продолжением проекта в России, а внести изменения в общие правила проекта.
Фанаты конкурса называют свои версии, кто бы мог сесть в кресло наставника вместо Градского. Среди вариантов – сын умершего музыканта Даниил и народная артистка России Лариса Долина.
Судьи музыкального проекта Голос - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:53Шоубиз
СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель

Он жив и здоров: российские звезды передали привет Андрею Данилко

Свежим видео с Андреем Данилко поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле.
Долго ходили слухи, что артист тяжело болеет. Из-за этого якобы создателю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста как-то отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой. Однако периодически артист появлялся в жюри телевизионных шоу на Украине и выпускал новые песни.
Свою радость от видео с Данилко выразили Алла Пугачева, Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники.
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 15:54Шоубиз
"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко
Данилко перестал выступать в России после референдума в Крыму. Артист не принял решения жителей полуострова стать частью РФ.
При этом он неоднократно заявлял, что в страну все же приезжает – на частные мероприятия, однако широко афишировать этого не хочет.
Ани Лорак
Вчера, 07:45Шоубиз
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"
 
ШоубизГригорий ЛепсУкраинаНидерландыВладимир ВинокурШоу "Голос"Любовь УспенскаяРоссия
 
 
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