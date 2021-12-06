https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости - РИА Новости, 06.12.2021
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
Шура в студии программы "Звезды сошлись" признался, что периодически испытывает неприятные моменты, связанные с зависимостью от алкоголя. По его словам, Марина... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
шоубиз
знаменитости
шура (александр медведев)
шоу-бизнес
марина хлебникова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шура в студии программы "Звезды сошлись" признался, что периодически испытывает неприятные моменты, связанные с зависимостью от алкоголя. По его словам, Марина Хлебникова также страдала пристрастием к алкоголю.По словам шоумена, он предложил помочь артистке, например, воспользоваться услугами одной из клиник. Но его тут же оскорбили и обвинили во вранье.Один из гостей студии высказала предположение, что Шуре и Дане Борисовой пора открыть собственную клинику.Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире 19 ноября. По словам ее друга, сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы. Ранее в СМИ среди вариантов причин пожара появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759777658.html
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знаменитости, шура (александр медведев), шоу-бизнес, марина хлебникова
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
Шура признался в алкогольной зависимости