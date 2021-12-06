Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости - РИА Новости, 06.12.2021
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
Шура в студии программы "Звезды сошлись" признался, что периодически испытывает неприятные моменты, связанные с зависимостью от алкоголя. По его словам, Марина... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
шоубиз
знаменитости
шура (александр медведев)
шоу-бизнес
марина хлебникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600968953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0181252ffca8f0b61a4f36e3d141096c.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шура в студии программы "Звезды сошлись" признался, что периодически испытывает неприятные моменты, связанные с зависимостью от алкоголя. По его словам, Марина Хлебникова также страдала пристрастием к алкоголю.По словам шоумена, он предложил помочь артистке, например, воспользоваться услугами одной из клиник. Но его тут же оскорбили и обвинили во вранье.Один из гостей студии высказала предположение, что Шуре и Дане Борисовой пора открыть собственную клинику.Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире 19 ноября. По словам ее друга, сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы. Ранее в СМИ среди вариантов причин пожара появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759777658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600968953_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9aeb2f77eee266fac0107d9e9f93210e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шура (александр медведев), шоу-бизнес, марина хлебникова
15:15 06.12.2021
 
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости

Шура признался в алкогольной зависимости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "На острие"
Премьера фильма На острие - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шура в студии программы "Звезды сошлись" признался, что периодически испытывает неприятные моменты, связанные с зависимостью от алкоголя. По его словам, Марина Хлебникова также страдала пристрастием к алкоголю.

"Два года назад я сидел в одной компании, и мне бывший солист группы "На-на" показал фото Марины в телефоне. У меня был шок. У меня самого рыльце в пушку, четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она – от алкоголя", – рассказал артист.

По словам шоумена, он предложил помочь артистке, например, воспользоваться услугами одной из клиник. Но его тут же оскорбили и обвинили во вранье.
Один из гостей студии высказала предположение, что Шуре и Дане Борисовой пора открыть собственную клинику.

"Я подумываю об этом. Сейчас, я сам долечусь сначала", – ответил артист.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире 19 ноября. По словам ее друга, сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы. Ранее в СМИ среди вариантов причин пожара появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 12:03Шоубиз
СМИ: в крови пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нашли алкоголь
 
ШоубизЗнаменитостиШура (Александр Медведев)Шоу-бизнесМарина Хлебникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
Лента новостейМолния
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57