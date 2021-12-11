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США хотят участия Германии в новых санкциях против России
США хотят участия Германии в новых санкциях против России - РИА Новости, 11.12.2021
США хотят участия Германии в новых санкциях против России
Министр финансов США Джаннет Йеллен в разговоре со своим новым немецким коллегой Кристианом Линднером выразила заинтересованность в участии Германии в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T01:34
2021-12-11T01:34
в мире
украина
сша
джаннет йеллен
кристиан линднер
вашингтон
ситуация на украине
россия
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен в разговоре со своим новым немецким коллегой Кристианом Линднером выразила заинтересованность в участии Германии в экономических санкциях, которые разрабатываются против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба американского минфина.США вместе с трансатлантическими союзниками угрожают России беспрецедентными экономическими санкциями в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей планов по эскалации на границе с соседней страной. Россия отвергает обвинения в агрессивных устремлениях и называет перемещение войск в пределах национальной территории своим суверенным правом.
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в мире, украина, сша, джаннет йеллен, кристиан линднер, вашингтон, ситуация на украине, россия
01:34 11.12.2021
 
США хотят участия Германии в новых санкциях против России

Минфин США: Вашингтон хочет участия Берлина в новых возможных санкциях против Москвы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен в разговоре со своим новым немецким коллегой Кристианом Линднером выразила заинтересованность в участии Германии в экономических санкциях, которые разрабатываются против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба американского минфина.

"Министр Йеллен также подтвердила обеспокоенность президента (Джо) Байдена вокруг наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в чрезвычайных мерах, которые могли бы быть оперативно задействованы для взыскания высокой цены с российской экономики", - сказано в релизе.

США вместе с трансатлантическими союзниками угрожают России беспрецедентными экономическими санкциями в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей планов по эскалации на границе с соседней страной. Россия отвергает обвинения в агрессивных устремлениях и называет перемещение войск в пределах национальной территории своим суверенным правом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В миреУкраинаСШАДжаннет ЙелленКристиан ЛинднерВашингтонСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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