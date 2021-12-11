https://ria.ru/20211211/sanktsii-1763234698.html

США хотят участия Германии в новых санкциях против России

США хотят участия Германии в новых санкциях против России - РИА Новости, 11.12.2021

США хотят участия Германии в новых санкциях против России

Министр финансов США Джаннет Йеллен в разговоре со своим новым немецким коллегой Кристианом Линднером выразила заинтересованность в участии Германии в... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:34

2021-12-11T01:34

2021-12-11T01:34

в мире

украина

сша

джаннет йеллен

кристиан линднер

вашингтон

ситуация на украине

россия

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен в разговоре со своим новым немецким коллегой Кристианом Линднером выразила заинтересованность в участии Германии в экономических санкциях, которые разрабатываются против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба американского минфина.США вместе с трансатлантическими союзниками угрожают России беспрецедентными экономическими санкциями в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей планов по эскалации на границе с соседней страной. Россия отвергает обвинения в агрессивных устремлениях и называет перемещение войск в пределах национальной территории своим суверенным правом.

https://ria.ru/20211210/sholts-1763211623.html

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в мире, украина, сша, джаннет йеллен, кристиан линднер, вашингтон, ситуация на украине, россия