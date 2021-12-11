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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211211/puteshestviya-1763132418.html
Названа страна, в которой больше всего часовых поясов
Названа страна, в которой больше всего часовых поясов - РИА Новости, 11.12.2021
Названа страна, в которой больше всего часовых поясов
Эксперты определили, что больше всего часовых поясов — во Франции, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T01:38
2021-12-11T01:38
туризм
французская полинезия
южная америка
франция
великобритания
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты определили, что больше всего часовых поясов — во Франции, сообщает АТОР.Континентальная Франция находится в пределах одного часового пояса. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами там 12 показателей времени. В России же их всего 11.У Франции есть пять заморских департаментов — в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. С точки зрения правового и политического статуса они являются полноценной частью страны и значатся "особыми территориями" Евросоюза. Там в ходу евро, а жители участвуют в выборах членов Европарламента.Самая западная точка — Французская Полинезия, она находится в том же часовом поясе, что и американский штат Гавайи. Самая восточная — острова Уоллис и Футуна. Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или слишком близко: все зависит от того, в какую сторону вы будете крутить глобус.Интересно, что с поясным временем на территории континентальной Франции тоже не все гладко: там логичнее было бы пользоваться временем по Гринвичу. Но французы не хотят и добавляют к нему час — то ли чтобы не подрывать экономические связи с остальной континентальной Европой, то ли из-за исторического соперничества с Великобританией.На территории Великобритания находится не только самый "главный" меридиан, но и целых девять часовых поясов. Самая западная точка — остров Питкэрн, а самая восточная — остров Диего Гарсиа в Индийском океане.
https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html
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французская полинезия
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французская полинезия, южная америка, франция, великобритания, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия
01:38 11.12.2021
 
Названа страна, в которой больше всего часовых поясов

Эксперты назвали Францию страной с наибольшим количеством часовых поясов

© Depositphotos / WavebreakmediaДевушка с глобусом
Девушка с глобусом - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты определили, что больше всего часовых поясов — во Франции, сообщает АТОР.
Континентальная Франция находится в пределах одного часового пояса. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами там 12 показателей времени. В России же их всего 11.
У Франции есть пять заморских департаментов — в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. С точки зрения правового и политического статуса они являются полноценной частью страны и значатся "особыми территориями" Евросоюза. Там в ходу евро, а жители участвуют в выборах членов Европарламента.
Самая западная точка — Французская Полинезия, она находится в том же часовом поясе, что и американский штат Гавайи. Самая восточная — острова Уоллис и Футуна. Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или слишком близко: все зависит от того, в какую сторону вы будете крутить глобус.
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Интересно, что с поясным временем на территории континентальной Франции тоже не все гладко: там логичнее было бы пользоваться временем по Гринвичу. Но французы не хотят и добавляют к нему час — то ли чтобы не подрывать экономические связи с остальной континентальной Европой, то ли из-за исторического соперничества с Великобританией.
На территории Великобритания находится не только самый "главный" меридиан, но и целых девять часовых поясов. Самая западная точка — остров Питкэрн, а самая восточная — остров Диего Гарсиа в Индийском океане.
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