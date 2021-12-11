https://ria.ru/20211211/puteshestviya-1763132418.html

Названа страна, в которой больше всего часовых поясов

Названа страна, в которой больше всего часовых поясов - РИА Новости, 11.12.2021

Названа страна, в которой больше всего часовых поясов

Эксперты определили, что больше всего часовых поясов — во Франции, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:38

2021-12-11T01:38

2021-12-11T01:38

туризм

французская полинезия

южная америка

франция

великобритания

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты определили, что больше всего часовых поясов — во Франции, сообщает АТОР.Континентальная Франция находится в пределах одного часового пояса. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами там 12 показателей времени. В России же их всего 11.У Франции есть пять заморских департаментов — в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. С точки зрения правового и политического статуса они являются полноценной частью страны и значатся "особыми территориями" Евросоюза. Там в ходу евро, а жители участвуют в выборах членов Европарламента.Самая западная точка — Французская Полинезия, она находится в том же часовом поясе, что и американский штат Гавайи. Самая восточная — острова Уоллис и Футуна. Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или слишком близко: все зависит от того, в какую сторону вы будете крутить глобус.Интересно, что с поясным временем на территории континентальной Франции тоже не все гладко: там логичнее было бы пользоваться временем по Гринвичу. Но французы не хотят и добавляют к нему час — то ли чтобы не подрывать экономические связи с остальной континентальной Европой, то ли из-за исторического соперничества с Великобританией.На территории Великобритания находится не только самый "главный" меридиан, но и целых девять часовых поясов. Самая западная точка — остров Питкэрн, а самая восточная — остров Диего Гарсиа в Индийском океане.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

французская полинезия

южная америка

франция

великобритания

россия

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французская полинезия, южная америка, франция, великобритания, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия